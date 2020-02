Nelle prossime ore è in arrivo in Italia un’ondata di maltempo: sale l’allerta meteo da parte della Protezione Civile. Ecco i dettagli e le zone interessate

Con mezza Italia in trepidazione per gli sviluppi del Coronavirus, ci si mette anche il meteo a dare preoccupazione alla popolazione. Nelle prossime ore, infatti, è previsto l’arrivo del maltempo in molte zone della penisola. A partire già da questa notte ci sarà un brusco calo delle temperature a causa di una perturbazione di origine nord-atlantica, spinta da aria e venti freddi, che determineranno instabilità.

Maltempo in Italia, c’è l’allerta meteo della Protezione Civile: dettagli e zone interessate

Già da stanotte i meteorologi prevedono l’arrivo di forti raffiche di venti sulle zone alpine e sulla Pianura Padana, che poi scenderanno nello Stivale anche al Centro e al Sud. Così il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le Regioni interessate, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che potrebbero causa problemi a livello idraulico e idrogeologico. Dopo un assaggio della primavera di questi giorni, con temperature massime vicine ai 20 gradi, ora tornerà con grande forza il clima invernale.

Nella notte il maltempo investirà tutto il nord dell’Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), mentre da mercoledì mattina le burrasche di vento si estenderanno anche a Marche, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Non verranno escluse, successivamente, nemmeno Molise, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna, con le situazioni più critiche sugli appennini e sulle coste, dove sono previste mareggiate.