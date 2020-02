Tragico bollettino, sale a 7 il numero accertato dei morti di Coronavirus

Sale a 7 il numero di vittime di Coronavirus. Si tratta di una persona che era in dialisi all’Ospedale Sant’Anna di Como, è la sesta vittima della Regione Lombardia. L’uomo di 62 anni era già in condizioni precarie a causa della dialisi, dopo aver contratto il Covid-19 è stato trasportato in ospedale nella notte tra venerdì e sabato. Dopo aver constatato un peggioramento delle sue condizioni, il paziente è stato trasferito nel reparto malattie infettive in terapia intesiva. E’ morto questo pomeriggio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Coronavirus, sesta vittima in Italia a Milano : 230 i contagi – DIRETTA