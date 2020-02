Turista italiano colpito da una caduta di massi a Petra, è morto

Alessandro Ghisoni è il turista italiano rimasto ucciso dalla caduta massi a Petra, sito archeologico in Giordania. Aveva trentacinque anni ed era in gita con altri tre italiani, ma le calamità naturali non gli hanno fatto godere la sua vacanza. E’ proprio a causa di piogge torrenziali che Alessandro ha perso la vita: sarebbe questo il motivo che ha provocato la caduta di massi.

Il presidente delle autorità regionale di quella zona, Suleiman Al Farajat, ha dichiarato che si è trattato di una calamità naturale che si sarebbe potuta verificare ovunque. Si tratta dunque di una casualità che ha colpito il povero 35 enne.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Carola Rackete, per la Cassazione rispettò l’obbligo di soccorso in mare