L’anticiclone torna a dominare sull’Italia. Secondo le previsioni meteo, il caldo sarà il protagonista durante questa domenica, con qualche insidia umida.

Sara un’altra domenica con l’anticiclone come protagonista. Infatti durante la giornata odierna, dopo i cali di temperatura dei giorni scorsi, torna ad estendersi sull’Italia un vasto campo anticiclonico che riporterà una giornata di sole.

Nonostante il grande ritorno dell’anticiclone, non possiamo di certo dire che l’alta pressione versi in condizioni di salute ottime. Infatti anche nella giornata odierna troveremo delle infiltrazioni umide, che potranno mostrare i loro effetti spezzando il campo anticiclonico.

Un esempio lampante lo troveremo con il ritorno delle nebbie in Val Padana che riduranno sensibilmente la visibilità. Questa situazione nebbiosa colpirà principalmente la bassa Lombardia, in Emilia e su gran parte del Veneto.

Foschie e zone nebbiose, però nel corso della giornata potranno svilupparsi anche nelle regioni interne come l’Umbria ed estendersi fino al Lazio. Andiamo quindi a vedere che situazione meteorologica si presenterà nella giornata odierna.

Meteo, domenica 16 febbraio

Così durante l’ultima giornata del weekend, troveremo una situazione calma e segnata dal bel tempo. Il sole dovrebbe tornare a splendere su tutta la penisola, e l’unica insidia dovrebbe essere presentata da qualche nebbia sparsa. Vediamo quindi che tempo ci sarà oggi, andando ad analizzare settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia, troveremo una situazione stabile e soleggiata su gran parte delle regioni. Infatti, qualche addensamento di troppo lo troveremo solamente su Liguria e sulla Val Padana, anche se non sono previsti fenomeni. Le temperature restano stazionarie, con massime dai 12 ai 14 gradi.

Invece sulle regioni dell’Italia Centrale, troveremo un sole che colpirà specialmente il versante adriatico. Sulla Toscana troveremo qualche nuvola di troppo, ma anche qui non sono previsti fenomeni e dovrebbe essere una giornata asciutta. Le temeperature restano stabili, con massime dai 13 ai 18 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, troveremo un tempo stabile con anche qui il sole che sarà protagonista su gran parte delle regioni. Qualche addensamento di troppo ci sarà sulla Calabria e sulla Sicilia, ma come per le regioni del Nord e del Centro, non dovrebbero esserci piogge. Le temperature anche qui sono stazionarie, con massime dai 13 ai 17 gradi.

