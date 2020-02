Lazio-Inter 2-1: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino della partita appena terminata allo Stadio Olimpico di Roma

Questa sera è andato in scena il big match per la corsa allo scudetto tra Lazio ed Inter che non ha di certo annoiato tifosi ed appassionati. Dopo una traversa al 9′ da parte di Milinkovic Savic, è l’Inter che dopo ulteriori 10 minuti ci prova. Lukaku al limite dell’area controlla un pallone e spara un tiro nell’angolo a sinistra, ma Strakosha respinge alla grande. Allo scadere del 1° tempo i nerazzurri passano in vantaggio con un tap in vincente di Ashley Young. Nel secondo tempo un fallo in area di de Vrij concede alla Lazio un rigore poi segnato da Immobile. Al 69′ Milinkovic Savic raccoglie il rimbalzo e dal limite lascia partire un bel tiro che termina in rete all’angolino basso di sinistra. Ora i biancocelesti scavalcano i nerazzurri e si portano al secondo posto a -1 dalla Juventus prima con 57 punti. Inzaghi ed i suoi possono festeggiare per l’ennesima impresa compiuta in questa stagione.

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6; Luiz Felipe 6, Acerbi 7, Radu 6.5; Marusic 6, Milinkovic-Savic 7.5, Leiva 6 (dall’80 Cataldi sv), Luis Alberto 6, Jony 6 (dal 63′ Lazzari 6); Immobile 7, Caicedo 5.5 (dal 63′ Correa 6).

Allenatore: Simone Inzaghi

INTER (3-5-2): Padelli 6; Godin 5.5 (dall’86 Sanchez sv), de Vrij 4.5, Skriniar 6; Candreva 6 (dal 76′ Moses 6), Vecino 5.5, Brozovic 5.5 (dal 77′ Eriksen 5.5), Barella 5.5, Young 6.5; Lukaku 6, Lautaro 5.5.

Allenatore: Antonio Conte.

MARCATORI: 44′ Young (I), 50′ Immobile (L), 69′ Milinkovic-Savic (L).

AMMONITI: 48′ De Vrij (I), 51′ Lucas Leiva (L), 58′ Luiz Felipe (L), 79′ Godin (I), 90′ Lazzari, 93′ Inzaghi (L), 94′ Milinkovic Savic (L).

ESPULSO: -.

