Coronavirus, WhatsApp bloccato in Cina: la situazione è complicata visto che anche Internet sembra risentirne rispetto al passato.

Con la diffusione del Coronavirus, anche WhatsApp sembra risentirne rispetto al passato. La famosa applicazione informatica di messaggistica istantanea – secondo quanto riportato in queste ore dal sito dell”Ansa’ – sarebbe infatti bloccata da alcuni giorni in Cina. Un problema che va ad aggiungersi a quello relativo ad Internet che nell’ultimo periodo sembra funzionare in maniera meno efficace rispetto al passato, nella zona di Pechino e in tantissime altri città della Cina.

WhatsApp, 5 consigli per proteggere le proprie chat

Intanto, è bene ricordare ai tantissimi utenti di Whatsapp 5 consigli per proteggere le proprie chat e per la privacy dei propri messaggi. Eccoli nel dettaglio:

– la verifica in 2 passaggi che aumenta la protezione visto che richiese il pin a 6 cifre durante il ripristino e la verifica dell’account;

– la privacy del profilo che consente di scegliere quali dettagli condividere con gli altri utenti nel nostro profilo;

– le impostazioni di privacy dei gruppi che permettono vedere se veniamo aggiunti in altre conversazioni;

– il blocco di WhatsApp attraverso Touch ID o Face ID che consente di bloccare l’app quando questa si chiude o dopo lunghi periodi di inattività;

– l’aggiornamento costante dell’app e del sistema operativo del nostro cellulare.

LEGGI ANCHE >>> WhatsApp e ‘Striscia la notizia’ sono valutabili come prove: lo ha deciso la Cassazione