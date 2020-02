Fu il fondatore dei Ladysmith Black Mambazo, si spegna Shabalala a 78 anni

Shabalala è stato il fondatore nel 1960 del gruppo corale Ladysmith Black Mambazo. Con 5 Grammy sulle spalle, si è spento a 78 anni in ospedale a Pretoria, in Sudafrica. Aveva lasciato l’eredità del gruppo africano a suo figlio Sibongiseni circa tre anni fa ed è proprio da loro che arriva il Tweet. “Celebriamo e onoriamo il tuo cuore gentile e la tua vita straordinaria. Attraverso la tua musica e le milioni di persone con cui sei entrato in contatto, vivrai per sempre”.

Bhekizizwe Joseph Shabalala

Our Founder, our Teacher and most importantly, our Father left us today for eternal peace. We celebrate and honor your kind heart and your extraordinary life. Through your music and the millions who you came in contact with, you shall live forever. pic.twitter.com/2eDNFDUAGf

— Ladysmith Black Mambazo (@therealmambazo) February 11, 2020