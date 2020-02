La Apple lancia IPhone9, lo smartphone low cost. Scopriamone caratteristiche, prezzo e data di lancio

Conto alla rovescia per la presentazione del nuovo IPhone 9, smartphone che la Apple metterà in commercio nel mese di marzo. Dagli Stati Uniti arriva la conferma che la casa di Cupertino offrirà ai suoi clienti un nuovo gioiello. Il nuovo cellulare che ricalcherà le orme della IPhone SE, versione low-cost meno potente ma molto più economica dei top di gamma distribuito a partire da marzo 2016.

Rispetto a quasi quattro anni fa la Apple rivoluziona tutto. Secondo i rumors riportati dai siti GSM Arena e Tom’S Guide, il device, pur mantenendo dimensioni compatte – sarà dotato di un display di 4,7 pollici equivalente a quello dell’IPhone 8 – sarà dotato del processore A13 Bionic, lo stesso utilizzato negli IPhone 11, ma con il plus del prezzo, che sempre secondo le indiscrezioni sarà posizionato a 399 dollari o 399 euro, ben più basso degli smartphone Apple ancora in commercio.

Il vecchio IPhone SE è uscito di produzione nel settembre 2018 e da allora non è stato più presentato un sostituto economico nella gamma smartphone del colosso americano, che adesso avrà l’arma per potersi scontrare con un altro best seller come il Google Pixel 3a. Tra le caratteristiche che dovrebbero essere implementate i rumors parlando del Face ID, il riconoscimento facciale, 3 gb di ram e una camera singola posteriore, mentre non sarà dotato della connessione 5G.

IPhone 9, consegne a rischio a causa del Coronavirus

Non tutto però potrebbe andare liscio per l’uscita dell’IPhone 9. Report interni della stessa Apple, riferisce sempre Tom’s Guide, affermano che ci saranno ritardi nella produzione delle fabbriche cinesi per i problemi causati dal Coronavirus. L’analista Ming-Chi Kuo, in una nota agli azionisti di Cupertino, ha spiegato infatti che gli impianti di Zhengzhou stanno riaprendo con una forza lavoro limitata al 60% degli operai. Anche altre fabbriche stanno riprendendo solo questa settimana l’attività, mentre lo spostamento della produzione in zone lontane dall’area colpita dal virus non è riuscita a compensare i volumi di produzione mancati, provocando anche ritardi sui modelli top di gamma della serie 11.

