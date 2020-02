Videosorveglianza, dalla fine di gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove regole dell’UE sull’applicazione in tutela della privacy dei cittadini.

La videosorveglianza è una necessita ma anche un Grande Fratello con il quale tutto prima o poi tutti devono avere a che fare. Ma come impatta tutto questo sulla privacy delle persone? A fare chiarezza sono arrivate da fine gennaio 2020 le nuove linee guida UE. sefocndfo soprattutto per una corretta applicazione del GDPR (General Data Protection Regulation), cioè ovverosia il Regolamento europeo sulla privacy approvato nel 2016

Le linee guida specificano in quali casi le regole relative al trattamento dei dati previste dal GDPR non vanno applicate. Ad esemopio nel caso di videocamere integrate in un’auto per l’assistenza al parcheggio sempre che non raccolgano informazioni relative a una persona fisica. Oppure in caso di telecamere finte perché non possono elaborare dati personali. E ancora per

registrazioni effettuate da un’altitudine elevata, qualora i dati elaborati non sono collegati a una persona specifica. Oppure infine per attività puramente personale o domestica, che “deve essere interpretata come relativa solo alle attività che si svolgono nell’ambito della vita privata o familiare delle persone”

Le linee guida fissano le regole da rispettare quando i sistemi di ripresa vengono utilizzati per scopi di monitoraggio. Devono necessariamente essere documentati per iscritto e specificati per ogni telecamera di sorveglianza in uso. Inoltre i soggetti che devono essere ripresi, devono comunque essere informati delle finalità del trattamento (ai sensi dell’articolo 13). E i dati personali acquisiti devono essere trattati in modo lecito, equo e trasparente per rispetto dell’interessato.

Videosorveglianza lecita e illecita Regole da seguire e diritti di privacy

La videosorveglianza è considerata lecita quando è utilizzata per ottenere un interesse legittimo legale, economico e non materiale. Questo però sempre che gli interessi, i diritti e le libertà del soggetto interessato dal trattamento non siano considerati prevalenti. Quindi, nel caso in cui si decida l’installazione delle telecamere, occorre valutare dove e quando siano strettamente necessarie.

Gli interessi di chi decide di utilizzare il sistema di videosorveglianza, leciti, non possono scavalcare gli interessi e le libertà fondamentali di chi viene ripreso. Non è quindi sufficiente avvisare con un cartello della presenza delle telecamere per essere esonerati da ogni responsabilità nei confronti di chi è stato ripreso.

Quando si decide di sottoporre a videosorveglianza determinate aree, è obbligatorio acquisire il consenso informato di ogni soggetto sottoposto a controllo. Secondo l’UE sarebbe opportuno prevedere norme specifiche in materia all’interno dei contratti collettivi dei lavoratori.

Il GDPR prevede anche diritti specifici per i soggetti ripresi da sistemi di videosorveglianza. Possono ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali. Possono avere diritto di accesso e informazioni ai loro dati se sono memorizzati o trattati in modo continuativo al momento della richiesta. In più c’è il diritto di ottenere la cancellazione dei dati se sono monitorati oltre il tempo previsto o quando il trattamento è illecito. E devono essere altresì cancellati in caso di ritiro del consenso e in altri casi particolari.

Infine i dati devono essere conservati solo per il tempo strettamente necessario alle finalità perseguite. Di norma dovrebbero essere cancellati in modo automatico dopo pochi giorni. Se invece sono conservati per più di 72 ore bisogna fornire adeguata motivazione al riguardo.