Nuovo caso sospetto di Coronavirus a Roma: ecco le foto del paziente trasportato allo Spallanzani

L’Italia è nel panico per la diffusione del Coronavirus, che ormai ha attraversato i confini del nostro paese. Questa notte a Roma c’è stato un altro caso sospetto dell’influenza cinese: il paziente è stato prima portato dall’Ospedale Vannini e successivamente trasferito al centro Spallanzani.

Le foto del paziente isolato e incubato, come da procedura medica per i casi come questo, sono impressionanti e stanno facendo il giro del web in queste ore. La Regione Lazio e il Ministero della Salute non hanno ancora confermato né smentito la possibile presenza di Coronavirus.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI