Wuhan, puoi farcela! Il Coronavirus ha messo in ginocchio la cittadina cinese da cui è nato tutto, da cui sta partendo questa epidemia del virus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero, bollato anche dall’OMS come emergenza internazionale. In questo bellissimo video si vedono gli abitanti di Wuhan, affacciati al balcone del loro appartamento, che insieme con tutti gli altri intonano una sorta di coro, che sembra più una preghiera, per “incoraggiare” la loro città a superare questo momento difficile. Wuhan, Jiaoyou! Provate ad immedesimarvi nella paura, nella sofferenza di queste persone: questo video vi metterà i brividi!

