Stefano De Martino prende Belen Rodriguez per il Collo e la Provoca: ecco il video che vede come protagonista la famosa coppia.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino vivono un momento felicissimo insieme e non perdono occasione per mostrarsi sorridenti sui rispettivi social. La 35enne argentina, che era apparsa nelle scorse ore davanti allo specchio con una maglia cortissima e con degli slip neri, è stata immortalata ancora una volta in compagnia del noto ballerino di Torre Annunziata. E il loro Video, in pochissimi istanti, ha fatto il giro del web facendo incetta di like.

Stefano De Martino prende Belen Rodriguez per il Collo: il Video

Nel Video in questione, Stefano De Martino prende per il collo Belen e la provoca con queste parole: “Belen, mi senti? Una donna piena di sorprese, guardatela, sa anche leggere e legge con la penna“. La showgirl di Buenos Aires non ce l’ha fatta a trattenere il sorriso e ha invitato il suo compagno a non distrarla durante la lettura. Ecco il VIDEO che sta spopolando in questi minuti sui social:

