Morte Kobe Bryant, l’omaggio di Kyrgios e Nadal agli Australian Open di tennis

Nick Kyrgios ha ammesso di aver pensato alla tragica morte della leggenda del basket Kobe Bryant durante la sua sconfitta agli Australian Open contro Rafael Nadal. Il tennista australiano, grande appassionato di pallacanestro, era opposto negli ottavi di finale del primo slam dell’anno a Rafa Nadal. Lo spagnolo ha avuto la meglio imponendosi in quattro set 6-3 3-6 7-6 (8-6) 7-6 (7-4), conquistando i quarti di finale dove affronterà Thiem.

La notizia del giorno, però, è lo splendido ricordo dei due tennisti ad uno degli sportivi più amato di sempre. Kyrgios si è presentato sulla Rod Laver Arena indossando una maglia LA Lakers con il nome di Bryant sul retro in omaggio all’americano. L’australiano di 24 anni, non è riuscito a contenere le lacrime, confessando che Bryant è stata una grande fonte di ispirazione.

“Non ho mai incontrato Kobe ma il basket è praticamente la mia vita“, ha detto Kyrgios, indossando una maglia nera Lakers nella sua conferenza stampa post-partita. ‘Lo guardo tutti i giorni e lo seguo da sempre. ‘Quando mi sono svegliato e ho appreso la notizia è stata davvero dura. È una notizia orribile”. Poi ha aggiunto: “Se guardi le cose che rappresentava e ciò per cui voleva essere ricordato, non puoi non essere ispirato da lui. Mi sentivo come se qualcosa mi avesse aiutato stanotte durante il match, nonostante la sconfitta“.

Morte Kobe Bryant, il ricordo di Kyrgios e Nadal agli Aus Open

Successivamente anche Nadal ha indossato un berretto dei Lakers e ha invitato la folla a dare un applauso all’icona della NBA, che è morta accanto alla figlia di 13 anni e altre sette persone.

“Cosa posso dire, mi sono svegliato questa mattina con questa terribile notizia“, ​​ha detto Nadal nella sua intervista sul campo al microfono del grande John McEnroe.

“È super triste. Era uno dei più grandi sportivi della storia. Merita un grande applauso.

“È uno di questi giorni che vuoi dimenticare, ma ovviamente Kobe Bryant sarà nei nostri cuori e nelle nostre menti per il resto della nostra vita“.

