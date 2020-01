Calciomercato Inter, arriva l’ufficialità dell’acquisto di Christian Eriksen dal Tottenham ed anche due cessioni

Dopo le visite mediche di ieri, arriva anche l’ufficialità del passaggio di Christian Eriksen dal Tottenham all’Inter. A comunicarlo i nerazzurri sul proprio sito ufficiale con i quali il calciatore ha firmato un accordo fino al 2024 per 7,5 milioni di euro annui più bonus per arrivare fino a 10. Il danese ha scelto come numero di maglia il 24 che prima di lui l’ultimo calciatore ad averlo indossato è stato Jeison Murillo.

Questo il comunicato ufficiale nerazzurro: “Christian Dannemann Eriksen è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore danese classe 1992, che arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Tottenham, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. A lui va l’abbraccio di tutto il popolo interista, che nell’accoglierlo con calore ed entusiasmo gli augura il meglio per la sua avventura con la maglia nerazzurra. #WelcomeChristian!”. (Qui la versione integrale).

L’Inter su Twitter ha riservato al danese una presentazione super con le foto che vedono il danese alla Scala di Milano.

Calciomercato Inter, le cessioni di Gabigol e Politano

Il Flamengo, sul proprio profilo Twitter, ha comunicato nel frattempo di aver concluso con l’Inter la trattativa in merito al ritorno di Gabigol in rubronegro. La cifra sarà di 16,5 milioni di euro più il 20% della futura rivendita per i nerazzurri.

Il Napoli invece ha annunciato l’acquisto dell’esterno di attacco Matteo Politano dal biscione: “Il Napoli annuncia l’acquisizione delle prestazioni sportive di Matteo Politano con la formula del prestito con obbligo di riscatto”.

Per quel che riguarda le cifre, all’Inter vanno 2 milioni subito per il prestito oneroso ed altri 19 nel 2021 per il riscatto obbligatorio. Inoltre, nell’accordo, sono presenti altri 2 milioni eventuali di bonus difficilmente raggiungibili.