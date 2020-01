Belen Rodriguez davanti allo specchio con solo gli slip: ecco il video della bellissima argentina che lascia tutti a bocca aperta.

Belen Rodriguez è stupenda e non perde occasione per confermare di essere una delle donne più corteggiate e desiderate della tv italiana. La 35enne argentina, che vive un momento felicissimo con Stefano De Martino, pubblica spesso sui propri social Foto o Video che mandano letteralmente in visibilio i suoi corteggiatori. E, anche oggi, la stupenda ex modella, conduttrice televisiva, showgirl e attrice non ha tradito le attese con uno scatto davvero intrigante.

Belen Rodriguez davanti allo specchio con solo gli slip: il Video

Belen, infatti, ha pubblicato un Video di pochi istanti in cui si riprende davanti allo specchio con una maglia cortissima e degli slip neri. Non si sono fatti attendere i commenti e i complimenti dei suoi follower che, al momento, hanno raggiunto addirittura la cifra record di 9,2 milioni. Del resto non è una novità il fatto che Belen sia al momento una delle donne più affascinanti e corteggiate del nostro paese e i numeri parlano chiaro in tal senso. Ecco il VIDEO pubblicato da poco sul profilo Instagram dell’argentina:

