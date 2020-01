Una notizia terribile, la scomparsa di Kobe Bryant sia per il mondo della NBA, sia per l’intero movimento sportivo. Scoppia in lacrime anche LeBron James.

Avevano appena passato una serata indimenticabile Kobe Bryant e LeBron James, infatti il numero 23 dei Los Angeles Lakers, squadra che per anni era stata di Kobe aveva appena superato lo stesso Bryant per numero di punti in carriera. Una serata speciale, visto che il tutto era avvenuto a Philadeplhia, città in cui è cresciuto il cinque volte campione NBA.

I due avevano un grande rapporto. C’era stima, ammirazione e rispetto. Spesso i media americani, forse i più appassionati alle statistiche, hanno voluto confrontare le loro due carriere, scatenando dibattiti nazionali, eppure tra i due non c’era nessun attrito.

Anzi, c’era uuna grande amicizia tra i due, che con la maglia della Nazionale hanno giocato e dominato insieme. Così LeBron James, appresa la tragica notizia, ha avuto la reazione più normale al mondo, è scoppiato a piangere.

Kobe Bryant e le lacrime di LeBron James

Le telecamere americane, così, sono subito andate a cercare il numero 23 gialloviola. I Lakers erano di ritorno da Philadelphia, dopo una serata storica per James, ma anche una sconfitta pesante contro i 76ers.

D’uscita dall’aeroporto, possiamo vedere un LeBron visibilmente sconvolto, che asciuga le lacrime con un fazzoletto mentre cammina verso il bus della squadra. Una notizia terribile, la perdita di un compagno e di un mentore. Vi lasciamo alle immagini, che spesso sono più comprensibili di mille parole.

L.P.

