Elezioni regionali: i commenti di Zingaretti e Renzi dopo il successo del Pd in Emilia Romagna

Le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria hanno espresso una sentenza differente (una alla sinistra e una alla destra) ma un minimo comun denominatore. In entrambe infatti il Pd risulta essere il partito con più voti. Vittoria importante per Zingaretti e colleghi, dopo il passo falso in Umbria e le crisi interne degli ultimi mesi. Scongiurato soprattutto lo spauracchio di perdere una roccaforte rossa come l’Emilia Romagna, ai danni della Lega, che resta comunque vicina come numero totale di voti.

“Salvini è uscito sconfitto e non ci sarà nessuna spallata al governo. Anzi ne usciamo rafforzati“, così il leader Dem sui risultati delle elezioni regionali. Poi aggiunge: “L’affluenza è stata ottima, con una grande partecipazione. Devo ringraziare sentitamente il movimento delle sardine perchè sono stati fantastici“. Zingaretti poi si è rammaricato per il mancato successo in Calabria, dove a suo avviso è mancata compattezza in tutto il centrosinistra. Nonostante tutto, anche lì, il Pd rimane il partito con più voti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elezioni regionali: chi è Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna

Elezioni regionali, Zingaretti e Renzi commentano il successo

Zingaretti ha poi voluto poi lanciare un messaggio al premier in vista di una nuova stagione politica: “L’alleanza di governo esce più forte che mai dopo questi risultati, Salvini non è riuscito a scalfirla. Adesso non dobbiamo essere pigri e Conte deve insistere sui temi concreti portando avanti un certo lavoro. E’ il momento di insistere su questa strada“.

Poi una battuta anche sul M5S, uscito con le ossa rotte: “Non voglio dire nulla in particolare, ma che ci sia un travaglio interno è ormai chiaro“.

Dal canto suo Matteo Renzi, segretario di Italia Viva, ha commentato con altrettanto entusiasmo il successo Dem: “Vorrei mandare un grande abbraccio a Stefano Bonaccini per la vittoria nettissima e bellissima. Il merito è tutto di un grande presidente. Buon lavoro anche a Jole Santelli. Ora la campagna elettorale è finita e bisogna mettersi subito al lavoro“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elezioni regionali: chi è Jole Santelli, futura governatrice della Calabria