Calciomercato Inter, per il centrocampo si valuta un colpo proveniente dalla Bundesliga per questo gennaio

Gli ultimi giorni di mercato si avvicinano e l’Inter cerca di risolvere tutte le trattative ancora in sospeso. Stiamo parlando di Christian Eriksen che ogni giorno è dato per fatto, ma ancora nessuno lo ha visto a Milano. C’è poi Giroud con il quale si cercano di limare i dettagli del contratto. Sempre sull’asse Inter-Premier League, sembra vicinissima la partenza di Vecino diretto all’Everton. Per questo motivo, oltre l’eventuale arrivo di Eriksen, bisognerebbe fare qualcosa a centrocampo. L’amministratore delegato Beppe Marotta starebbe pensando all’esperto Aranguiz del Bayer Leverkusen. Sul calciatore c’è l’interessamento anche del Bayern Monaco. Il calciatore, in scadenza di contratto, ha fatto sapere di non voler rinnovare per cambiare aria dopo 5 stagioni di militanza nelle Aspirine. Questo è quanto riferito da La Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Inter, Barcellona in pressing su Sensi

Ieri, in occasione del match tra Inter e Cagliari finito per 1-1, Stefano Sensi ha fornito un’altra prestazione sottotono. Dopo l’eccellente inizio di campionato, l’ex centrocampista del Sassuolo stenta a trovare la forma post infortunio. L’arrivo di Christian Eriksen potrebbe seriamente mettere in difficoltà una sua titolarità qualora continuasse a giocare così. Intanto il Barcellona continua a monitorare il ragazzo che è molto stimato dalla dirigenza blaugrana per le sue caratteristiche ed una succosa offerta potrebbe far vacillare i nerazzurri. Dalla Spagna si parla addirittura di una possibile proposta da 50 milioni di euro, il doppio di quanto è stato pagato in estate.

LEGGI ANCHE—> Juventus bloccata in aeroporto, slitta il rientro a Torino: il caso

Gabigol vicinissimo al ritorno al Flamengo

Gabriel Barbosa è vicinissimo al ritorno al Flamengo. Quest’oggi infatti dovrebbe infatti arrivare l’ok nerazzurro per la cessione dopo l’incontro di sabato tra Marotta e la dirigenza rubronegra a Milano. L’accordo in termini di cifre dovrebbe aggirarsi sui 18 milioni di euro più bonus. Tra oggi e domani potrebbe arrivare un’altra cessione in attacco, ovvero quella di Matteo Politano. L’ex Sassuolo infatti dovrebbe partire in direzione Villa Stuart per svolgere le visite mediche con il Napoli. Gli azzurri lo hanno strappato alle concorrenti, Milan e Roma, per circa 23 milioni di euro. Per la precisione: 2 milioni immediati per il prestito oneroso, 19 milioni di euro il riscatto obbligatorio nel 2021 e 2 milioni eventuali di bonus.