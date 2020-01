Meghan Markle, spunta la pista della politica: è una vecchia ambizione della duchessa. Secondo il Daily Mail, potrebbe esserci un ruolo prestigioso in arrivo per la donna reale

Meghan Markle vuole il ritorno in politica: è questa la pazza indiscrezione che giunge dalla Gran Bretagna. Lo rivela il Daily Mail, il quale cita una fonte vicina alla coppia reale.

Meghan ritorna in politica?

La duchessa di Sussex, in questi anni, sarebbe infatti rimasti frustrata per la possibilità di non praticare più quello che è stato sempre un suo grande interesse.

Così ecco che adesso il momento sembra perfetto. E come riferisce il tabloid inglese, potrebbe esserci addirittura un ruolo super in arrivo: ovvero un posizione importante nelle prossime elezioni del presidente statunitense.

La donna, americana nata a Los Angeles, non ha infatti mai smesso di seguire le vicende del suo Paese malgrado il suo ruolo e titolo acquisito in Inghilterra. Ma se la duchessa decidesse di lanciarsi davvero in politica, potrebbe anche interessarsi allo Stato del Canada dove attualmente risiede con la sua famiglia.

Ma che sia interessata da sempre su tale argomento, non è certo un mistero. Così come è noto il suo astio nei confronti di Donald Trump: di recente non solo lo ha etichettato con aggettivi non certi positivi, ma lo scorso maggio rifiutò anche di incontrarlo a Buckingham Palace. Un ritorno in politica negli USA, quindi, potrebbe portare anche non poche tensioni interne.