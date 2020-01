Foca monaca nelle acque del Salento: incredibile avvistamento come confermato in questo video che sta circolando in queste ore.

Incredibile avvistamento nelle acque del Salento, in Puglia, dove in queste ore è stata immortalata una foca monaca mediterranea. Si tratta di un esemplare in via di estinzione, di cui sopravvivono al momento meno di 700 esemplari. E uno di questi è arrivato addirittura in Italia, precisamente sulla spiaggia di Frigole, località turistica balneare del Salento, frazione del comune di Lecce. Un avvistamento a dir poco sorprendente, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Qualcosa di simile era già avvenuto nel 2017, quando un altro esemplare di foca monaca fu visto al largo di Tricase Porto, sempre in provincia di Lecce.

Foca monaca nel mare del Salento: il Video

E adesso torna d’attualità il discorso legato alla creazione di un’area marina protetta proprio in queste zone. Ne è convinto soprattutto il presidente dello ‘Sportello dei Diritti‘, Giovanni D’Agata, che da anni si batte per la nascita di un’Area Marina protetta a partire dalla costa antistante l’Oasi Naturale de “Le Cesine”, riserva statale naturalistica della Puglia situata nel territorio comunale di Vernole, in provincia di Lecce. Per la creazione di un qualcosa che protegga una terra e una specie simbolo della bellezza della natura. Ecco il VIDEO della foca monaca nelle acque del Salento:

