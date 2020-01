Diletta Leotta in piscina con un costume mozzafiato: ecco la foto della bellissima conduttrice di DAZN che conferma di essere davvero attraente.

Diletta Leotta è di una bellezza disarmante, quasi unica, e non fa nulla per nasconderla. La bellissima conduttrice di DAZN, che si appresta ad esordire come valletta al Festival di Sanremo 2020, continua a conquistare tantissimi follower su Instagram grazie alla sua straordinaria bellezza a cui quasi nessuno sa resistere. E adesso la bella catanese ha pubblicato uno scatto in piscina con in didascalia: “Saturday Night 🏊🏻‍♀️“.

Diletta Leotta in piscina con un costume mozzafiato – FOTO

Nella Foto in questione, si vede la bellissima Diletta Leotta in piscina con un bellissimo costume che mette in mostra il suo corpo perfetto. L’immagine, in pochissimi istanti, ha fatto incetta di like e di complimenti da parte dei suoi tantissimi corteggiatori che, ancora una volta, si sono lasciati travolgere dal fascino della conduttrice di DAZN. Ecco la FOTO pubblicata da Diletta Leotta su Instagram:

