Calciomercato Juventus, ultim’ora importante: è fatta per lo scambio tra Vecchia Signora e Paris Saint-Germain. Confermato l’affare a sorpresa tra le due società.

Juventus e Paris Saint-Germain, intesa a un passo per il doppio affare. Come infatti riferisce SkySport, è praticamente fatta per lo scambio di terzini che vede protagonisti Mattia De Sciglio e il francese Layvin Kurzawa.

Calciomercato Juventus, chiuso lo scambio col PSG

Entrambi i giocatori, scontenti per lo scarsi minutaggio finora, hanno accettato e sono pronti alla nuova avventura. Per l’italiano sarebbe una grande sfida europea a 27 anni dopo i percorsi tra Milan e Vecchia Signora. Per il talento transalpino, sempre classe 92, sarebbe invece la prima esperienza lontano dalla patria dopo gli anni tra Monaco e PSG.

L’operazione – svela sempre l’emittente – avverrebbe a titolo definitivo per entrambi i versanti. C’è da comprendere appena se sarà girato un conguaglio economico a favore di qualcuno. Un’operazione facilitata da Leonardo, attuale Ds del club parigino, nonché ex Dt del Milan grande conoscitore del calcio nostrano.

Qualche tifoso bianconero però mugugna: se mai avessero immaginato uno scambio col club dello sceicco, mai avrebbero pensato a un’operazione di così basso profilo. Soprattutto con l’Inter che spinge sia in campo che il sede di calciomercato.

Juventus che proprio domani è attesa da un match delicato, ovvero in casa di un Napoli apparentemente ritrovatosi. L’Inter, attualmente a -4, ha l’opportunità di accorciare poiché ospita in casa un Cagliari in difficoltà.