Controlli sui conti correnti: tutte le novità introdotte nel 2020 per contrastare gli evasori fiscali

Come spesso capita con la nuova Legge di Bilancio, ogni anno si cerca di inasprire i controlli sui conti correnti, per prevenire l’evasione fiscale. Il 2020 sarà un anno particolare per tutti i correntisti italiani, con il Governo che ha lanciato la lotta agli evasori senza se e senza ma. Verranno introdotti nuovi metodi di controllo sui movimenti economici di tutti i cittadini, con particolare attenzione all’Isee. L’indicatore della situazione economica complessiva di ognuno di noi, verrà vivisezionato qualora venisse utilizzato per ottenere prestazioni sociali, richieste di reddito di cittadinanza, accessi gratuiti a mense o bonus bambini. Il tutto viene riportato all’interno del sito dell’Inps, con tutta la serie di cambiamenti apportati. Insomma a partire dall’inizio di questo nuovo anno, il fisco italiano ha deciso di attuare un deciso giro di vite.

Il controllo approfondito sull’Isee, stabilito dal messaggio numero 96 dell’INPS del 13 gennaio, per ogni richiesta “sociale”, si aggiunge ad altre misure di controllo introdotte dal secondo governo Conte.

Controlli conti correnti: tutte le novità introdotte nel 2020

Il Governo aveva già introdotto la scorsa estate due metodi per tenere sotto controllo i nostri conti correnti: il risparmiometro e la superanagrafe. Con questi due strumenti è possibile negli ultimi mesi controllare se i nostri risparmi in banca sono conformi con i redditi dichiarati. In più tutti questi dati possono essere incrociati e confrontati con la superanagrafe della Guardia di Finanza, un vero e proprio schedario della nostra situazione economica.

Potendo a questo aggiungere un’analisi approfondita dell’Isee, sarà molto più facile colpire chi richiede servizi non conformi alla propria situazione economica. I controlli, e qui sta la novità, potranno controllare non solo il numero dei conti correnti ma anche il saldo degli stessi. L’Inps ha anche specificato che ci sarà un controllo automatico tra la DSU (la dichiarazione sostitutiva unica) e gli archivi dell’Agenzia delle Entrate, per vedere se esiste corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto risulta allo Stato.

Diventerà quindi praticamente impossibile poter richiedere servizi assistenziali senza averne realmente diritto. In più, anche il solo tentativo non giustificato, attirerà una serie di controlli a tappeto sulla situazione economica personale.

