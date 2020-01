Choc a Basilicata: tifoso travolto e ucciso, c’è un altro in gravi condizioni. Entrambi sono stati investiti da un’auto con a bordo ultras del Melfi. La ricostruzione.

Un tifoso è morto e un altro è ferito. Come riporta TgR Rai, è questo il bilancio del momento di tensione raggiunto in Basilicata dove si sono incrociate le tifoserie di Vultur Rionero e Melfi. Il dramma si è consumato all’area di sosta di Vaglio Scalo, in provincia di Potenza, nei pressi della stazione ferroviaria.

Basilicata, tifoso travolto e ucciso

Il contatto tra i due gruppi – racconta l’emittente televisiva – è avvenuto attorno all’ora di pranzo, dove ha appunto perso la vita un 33enne travolto da un’auto dove a bordo c’erano tre tifosi del Melfi. Questi sono stati tutti rintracciati e fermati.

Attualmente in questura, sono tutti sotto interrogatorio per ricostruire la vicenda. Si cerca di capire se l’incidente è stato casuale, ossia dettato dai momenti di confusione e concitazione, o volontario. Al momento del fermo, a bordo della vettura, è stato in ogni caso ritrovato anche un tirapugni.

Inoltre vanno monitorate anche la situazione dell’altro ragazzo travolto, ricoverato all’ospedale San Carlo di Potenza dove riversa in gravi condizioni. Gli ultras del Vultur Rionero erano diretti a Brienza, mentre gli altri sostenitori erano diretti a Tolve per l’altra partita. Fatale l’incrocio in autostrada dunque. Entrambe le partite sono poi state sospese.