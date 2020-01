Nuovo weekend ricco di offerte su Amazon. Sul sito numero uno nell’e-commerce mondiale, arrivano sconti fino al 70% su vari prodotti.

E’ arrivato un altro weekend all’insegna degli sconti Amazon. Infatti per questa giornata di festa, il sito numero uno dell’e-commerce mondiale è pronto a deliziare i propri utenti con sconti su oggetti di ogni tipo.

In particolare nella giornata di oggi, balzano all’occhio gli sconti sugli smartphone di un certo calibro. Infatti sono diversi gli Iphone della Apple ad un prezzo esclusivo. La gamma Iphone 11 viene scontata fino a 100 euro, mentre invece l’Iphone Max viene scontato di ben 400 euro.

Ma ad essere scontati, non sono solamente gli smartphone della Apple. Arrivano sconti speciali anche per i telefoni targati Samsung, specie per il piccolo della serie, ossia il Galaxy S10e. Su questo cellulare troveremo uno sconto del 44%. Questo Samsung, ad un prezzo così scontato, è assolutamente un best buy, e non ha niente da invidiare agli altri top di serie.

Gli sconti speciali di casa Amazon, non riguarderanno solamente gli smartphone. Restando sul mondo della tecnologia, arriva lo sconto anche sulla HP Envy Photo 6220, stampante ottima scontata fino al 49%. Poi sempre per add-ons riguardanti il computer, troveremo sconti del 50% sugli altoparlanti 2.1 di Logitech (modello Z337), e sulle cuffie Jabra Elite 65t.

Amazon, che sconti sui prodotti tecnologici

Come abbiamo ampiamente anticipato, gli sconti di oggi riguarderanno soprattutto il mondo della tecnologia. Arriva infatti lo sconto del 35% sul termostato intelligente Tado°, in grado di gestire i riscaldamenti ovunque tu sia, grazie all’aggiunta di comandi vocali con Amazon Alexa, Apple HomeKit e Assistente Google.

Sconti anche su due cuffie audiofili: le Sony WH-XB900N e Sennheiser HD 4.50.

SSconto del 30% invece per l’aspirapolvere intelligente iRobot Roomba 671. Mentre invece il gioco per Playstation 4, Metro Exodus viene venduto a 19,99 euro.

Rimanendo invece nel mondo Samsung, sconto sulla televisione Samsung U28E570D, venduto solamente a 299,99 euro.

Prezzi mai visti prima per Xiaomi Mi Note 10, la tastiera Logitech K780, per le Timberland Bradstreet ed il Samsung A10.

Per chi cerca un tablet, invece, sconti speciali su: Huawei Mediapad T3 (2GB RAM, 16GB storage), nelle versioni solo WiFi o anche LTE, oppure Lenovo Tab M10, 2GB di RAM e 32GB di storage, WIFi e LTE.

Interessanti anche gli sconti sui computer portatili, come: Acer Aspire 3: AMD Ryzen 5 3500U, RAM 8GB DDR4, 256GB SSD, Display da 15.6″ Full HD.

Infine, spazio anche per gli sconti sulle memorie espansibili, come: SSD Kingston da 120GB a 30 euro, e Scheda Lexar 256GB.

Insomma un’altra giornata ricca di sconti per il numero 1 tra gli e-commerce mondiali, affrettatevi, perchè le offerte dureranno solamente per la giornata odierna.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul mondo delle Curiosità, CLICCA QUI !