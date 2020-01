Roma, ragazza tenta suicidio nella Metro ma due passeggeri la salvano: ecco il video che sta circolando in queste ore sul web.

Nella giornata di ieri, intorno alle ore 15:00, una ragazza di 27 anni ha tentato di suicidarsi nella stazione Manzoni della metropolitana di Roma. La protagonista della vicenda – secondo quanto riferito da ‘Il Giornale ‘ – sarebbe una ragazza di nazionalità romena, che è scesa sui binari ed ha iniziato ad andare avanti e indietro disperata con le mani in testa. Per fortuna, due ragazzi si sono immediatamente mobilitati per salvare la ragazza dall’arrivo del treno.

Roma, 27enne tenta suicidio nella Metro: il Video

Tempestivo, tra le altre cose, l’intervento degli agenti della polizia locale di Roma Capitale I Gruppo “ex Trevi”, mentre la ragazza è stata portata immediatamente in ospedale a San Giovanni per tutti gli accertamenti del caso. Solo l’intervento dei due ragazzi, dunque, ha evitato il peggio permettendo alla 27enne romena di salvarsi prima dell’arrivo del treno. Ecco il VIDEO pubblicato in queste ore sulla pagina ‘Welcome to Favelas’:

