L’ex calciatore dell’Inter Hakan Sukur è stato mandato in disgrazia dal presidente turco Erdogan. Ma secondo le sue rivelazioni non finisce qui

Gli appassionati di calcio lo ricorderanno sicuramente, anche se in Italia non ha lasciato un grandissimo ricordo. Ma per anni è stato uno degli attaccanti più forti d’Europa e sicuramente un personaggio storico per il calcio turco. Adesso Hakan Sukur ha quasi 50 anni, si è ritirato da un pezzo e vive negli Stati Uniti, precisamente a Washington. E non esattamente solo per scelta. Già, perché secondo quanto ha raccontato, Sukur è una delle “vittime” del presidente turco Erdogan. Che è noto per non essere tenerissimo con i suoi oppositori, e usiamo un eufemismo. Racconti di altri personaggi di spicco della società turca, sportivi ma non solo, riportano di come Erdogan riesca con il suo potere ad annichilire chi osa contraddirlo, fino a mandarlo in rovina. Lui, la sua famiglia e tutti i suoi amici.

Così è anche per Hakan Sukur, che al giornale tedesco ‘Welt am Sonntag’ ha spiegato che la sua vita attuale è tutt’altro che esaltante. “Della mia carriera non è rimasto niente, anche a livello economico. Erdogan si è preso tutto ciò che era mio. Il mio diritto alla libertà, il mio diritto di esprimermi, il mio diritto al lavoro”.

Che fine ha fatto Hakan Sukur: ora fa il tassista di Uber

Un incubo che per Hakan Sukur è iniziato quando ha deciso di scendere in politica facendo opposizione a Erdogan. Da quel momento in poi i suoi beni furono confiscati e lui fu costretto a fuggire negli Stati Uniti. “Quando sono iniziato le ostilità hanno iniziato a lanciare pietre nella boutique di mia moglie e a molestare i miei figli per strada. Sono dovuto scappar via, mi minacciavano a ogni dichiarazione”. Un momento difficilissimo per Sukur, che ora in USA vende libri e fa il tassista per Uber. “Mi accusarono per aver avuto un ruolo nel golpe del 2016, ma nessuno ha mai spiegato quale ruolo potessi aver avuto realmente. Quando sono andato via hanno arrestato mio padre e confiscato tutto ciò che avevo. È stato un momento molto difficile per la mia famiglia, e non solo per la mia famiglia. Chiunque avesse a che fare con me, anche i miei amici, aveva difficoltà finanziarie”.

Una situazione degenerata col tempo: “Quando sono entrato nell’AKP – racconta Hakan Sukur – la Turchia era un Paese europeo, conforme agli standard, ma poi è cambiato tutto: c’è stato un orientamento verso il Medio Oriente anziché verso l’Europa”. Chiusura con un appello a Erdogan: “Spero torni alla democrazia, alla giustizia e ai diritti umani. Diventi il presidente di cui la Turchia ha bisogno e si preoccupi dei problemi della gente”.

