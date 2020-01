Guai grossi per Juan Darthés, accusato di stupro da Thelma Fardin: cosa rischia ora il Leandro de ‘Il Mondo di Patty’

Non è un periodo semplice, quello che ultimamente sta vivendo Juan Darthés, ex protagonista della telenovela Il mondo di Patty. L’attore argentino, che nella soap interpretava Leandro Diaz Rivarola, si è trovato costretto a difendersi dalle accuse di stupro avanzategli dall’attrice Thelma Fardin, sua collega nello sceneggiato e all’epoca dei fatti, minorenne. Nello specifico, la presunta violenza risalirebbe proprio al 2009, periodo in cui Juan Darthés e l’attrice che interpretava Giusy Beltràn, allora minorenne, erano insieme al resto del cast, in giro per il tour promozionale.

Sebbene l’attore si sia dichiarato totalmente estraneo ai fatti di cui la giovane attrice lo ha accusato, la procura di Nicaragua ha ritenuto comunque opportuno procedere con l’accusa ufficiale e il mandato di fermo. La notizia ha sconvolto il mondo dello spettacolo sudamericano che ha dovuto prendere in considerazione la veridicità e la fondatezza delle accuse della Fardin.

Juan Darthes e le accuse di Thelma Fardin: fan in apprensione

Non deve essere stato facile per i fan appassionati de Il mondo di Patty digerire quanto accaduto recentemente a Juan Darthés. Nessuno si sarebbe mai aspettato che l’attore che ha interpretato il premuroso e affettuoso Leandro Diaz Rivarola, padre dell’impacciata Patty, potesse essere coinvolto in qualcosa di così grave come uno stupro. La notizia della presunta violenza, trapelò già verso la fine del 2018, ma all’epoca risultava essere insufficientemente supportata da prove. Tuttavia, bastò il dubbio che quanto denunciato fosse vero, a disseminare il panico nel mondo dello spettacolo argentino e non solo.

Ora che invece, le accuse sembrano essere fondate, come dimostra il mandato d’arresto emesso dalla procura di Nicaragua, la condotta di Juan Darthés risulta ancora più difficile da assimilare. Non sappiamo ancora come ha reagito Thelma Fardin alla notizia dell’accusa ufficiale, ma di sicuro l’attrice argentina potrà tirare un sospiro di sollievo e continuare a riporre la sua fiducia nella giustizia. Ai fan della soap opera invece, non rimane che attendere l’epilogo definitivo di questa delicata vicenda, sperando che possano continuare a conservare un ricordo piacevole delle avventure della tenera Patty e dei suoi compagni di avventura.