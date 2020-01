Don Matteo, al via giovedì 9 gennaio la 12.a serie della popolare fiction di Rai 1 con Terence Hill e Nino Frassica. Tanti gli “ospiti” anche in questa edizione

Sarà l’ultima serie ? Al momento è questa l’ipotesi più accreditata su Don Matteo, la seguitissima fiction che tornerà sugli schermi di Rai 1 a partire da giovedì 9 gennaio con Terence Hill nei panni del sacerdote-detective e Nino Frassica di nuovo con l’uniforme del Maresciallo Cecchini. Insieme a loro vecchi e nuovi personaggi di una fiction che, fin dagli esordi, ha avuto un notevole seguito di pubblico testimoniato ulteriormente dagli ascolti in costante crescita, motivo ulteriore che ha spinto Rai 1 a produrre la dodicesima serie di nuovo ambientata a Spoleto.

Anche nella nuova edizione di Don Matteo non mancheranno volti celebri del mondo della televisione e dello spettacolo che saranno “ospitati” in alcune puntate, arricchendo ulteriormente la trama degli episodi con un ulteriore tocco di comicità e stravaganza.

Gli “ospiti” di Don Matteo 12

Le ospitate nella nuova serie di Don Matteo cominceranno già nella prima puntata di giovedì 9 gennaio con il rapper Fabio Rovazzi che interpreta un regista. Sempre nell’episodio d’esordio ci sarà anche l’attrice Christiane Filangieri, protagonista di numerose fiction Rai e Mediaset.

Come anticipato da alcuni spot televisivi della serie , ci saranno anche i The Jackal. Il gruppo comico partenopeo sarà l’attrazione principale della sesta puntata di Don Matteo. Saranno proprio i The Jackal a coinvolgere il Maresciallo Cecchini in un nuovo ruolo “social”.

Nella settima puntata, spazio a Elena Sofia Ricci. La protagonista di “Che Dio ci Aiuti” interpreterà se stessa e, durante un passaggio casuale a Spoleto, si ritroverà coinvolta anch’essa nelle disavventure di Frassica-Cecchini. Insieme alla Ricci ci sarà anche Antonio Catania.

Guest star di Don Matteo 12 saranno anche Simone Montedoro (il Capitano Tommasi), Nadir Castelli (Lia, nipote di Cecchini) e Giorgia Surina (il pm Bianca Venezia). I tre, protagonisti di alcune delle precedenti serie della fiction, torneranno in scena per una “rimpatriata” nella terza puntata. Con loro ci sarà anche Simona Cavallari.

Don Matteo su RaiPlay

Oltreché in prima serata su Rai 1 ogni giovedì, potete vedere Don Matteo in diretta streaming anche su RaiPlay, servizio disponibile su sito o applicazione. Sempre RaiPlay offrirà l’opportunità di rivedere in replica on demand tutte le puntate di Don Matteo della nuova serie al via e di quelle passate. Quest’ultime sono disponibili anche su Netflix.

