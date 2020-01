Iniziamo dall’immagine del nostro profilo. Secondo quanto riportato da ‘notizieora.it’, potremmo accedere alla voce Impostazioni e selezionare Account. Successivamente si entra in Privacy, in Immagine del profilo e si può scegliere se mostrarla a Tutti, solo a ‘I miei contatti’ oppure a ‘Nessuno’. Il secondo modo è quello di entrare in Impostazioni, entrare di nuovo in Account ed infine cliccare su Privacy. Arrivati qui, ci comparirà la voce dell’ultimo accesso e, dopo averla selezionata, possiamo decidere se mostrare il nostro accesso a Tutti, solo a ‘I miei contatti’ oppure a ‘Nessuno’. Ultima mossa: si potrebbe entrare in Stati di WhatsApp, cliccare su Privacy e a questo punto si decide se far vedere lo stato a ‘I miei contatti’, a ‘I miei contatti eccetto’ oppure si può scegliere l’opzione ‘Condividi solo con’.