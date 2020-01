I responsabili degli incendi che stanno devastando l’Australia hanno un nome e un cognome: il numero di denunciati è davvero impressionante

Una tragedia immane, che sta devastando una Nazione che è grossa quanto un continente con un atteggiamento criminale, del quale probabilmente il mondo pagherà a lungo le conseguenze. Già, perché gli incendi in Australia sono come tutti gli altri incendi al mondo. Inspiegabili ai più, ma in realtà con un responsabile preciso. Il piromane, l’imbecille che per motivi spesso non meglio precisati appicca un fuoco e devasta ettari interi di foreste. L’Australia è uno dei polmoni del pianeta e vederla così sofferente, in condizioni così drammatiche, è una cosa che stringe il cuore per i più sensibili all’argomento. Ma sapere che in tutto ciò c’è la mano dell’uomo scaccia via la tristezza e fa salire una rabbia enorme.

Sono ben 183 le persone denunciate per aver appiccato incendi dolosi in giro per l’Australia e 40 di questi sono minorenni. I reati, connessi fra loro, sono ben 205. Questo emerge da un comunicato diramato dalla polizia del Nuovo Galles del Sud, lo stato australiano più colpiti dai roghi che stanno devastando il Paese, soprattutto nella zona meridionale.

Perché l’uomo appicca il fuoco per distruggere tutto?

E la domanda che nasce spontanea di fronte a questa insensata devastazione è sempre la stessa: perché? Ora è successo in Australia. Succede anche in Italia, è accaduto in Brasile, succede in tutto il mondo dove ci siano delle foreste o semplicemente dei boschi folti. Ad un certo punto arriva la mano dell’uomo, del piromane, e lascia partire un fuoco che brucia tutto ciò che si ritrova davanti. Danni incalcolabili, alla vegetazione ma anche agli animali. Sono migliaia i canguri trovati morti, bruciati o anche semplicemente asfissiati, che giacciono spesso sul ciglio della strada. Un disastro, qualcosa di davvero inspiegabile, anche perché nasce dalla follia umana.

Fra follia piromane e idiozia: come nascono gli incendi

Alcuni degli incendi sono partiti – pare – involontariamente, ma altri come spesso accade sono dolosi, voluti, con deliberato intento di dare fuoco a tutto. Dallo scorso novembre 2019, sono state intraprese azioni legali, che vanno da multe alle accuse penali, contro 183 persone, tra cui 40 minorenni, per 205 reati connessi agli incendi boschivi. Sono 24 le persone arrestate nel Nuovo Galles del Sud perché riconosciuti colpevoli di aver appiccato deliberatamente incendi. Altri ad esempio provocano un disastro anche semplicemente lanciando una sigaretta ancora accesa fra le sterpaglie (47 denunciati in tutto).

“Bisogna vivere su Marte per non capire cosa sta accadendo – ha detto il Ministro dell’Interno australiano – Nella mia mente, chiunque accenda un fuoco contro il divieto totale di incendi sta mettendo a rischio la comunità e deve essere sanzionato e in molti casi portato in tribunale”. Un mix fra follia e idiozia. Così si distrugge l’Australia, così si distrugge il pianeta.