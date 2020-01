Cinema, ‘Tolo Tolo’ continua a volare e il box office anche ringrazia: super incasso per la pellicola di Checco Zalone e incremento notevole rispetto al 2019. I dati.

Continua a sbancare il film dedicato al fenomeno immigrazione. Più passano i giorni, più sale in modo esponenziale l’incasso della nuova pellicola di Checco Zalone. Perché dopo il debutto record con 8.7 milioni di euro in entrata, un primato assoluto per il cinema italiano, la cifra totale ora sfiora addirittura i 30 milioni.

Tolo Tolo, è ancora boom al botteghino

Precisamente siamo a 29.967.803 euro in cinque giorni di programmazione al momento. Un super risultato che vale il gradino più alto del podio di questi primi giorni dell’anno, seguito da ‘Jumanji: The Next Level’ uscito il 25 dicembre con un’entrata di 2 milioni in questo nuovo anno per 9.8 totali.

Sull’ultimo gradino c’è ‘Pinocchio’, lanciato il 29 dicembre e con un guadagno di 1 milione 760mila euro nel 2020 per oltre 13,4 milioni complessivi. Al quarto posto troviamo invece ‘La dea fortuna’, il nuovo film di Ferzan Ozpetek che supera di poco il milione di euro nel fine settimana con un totale di 6,5 milioni. La top 5 è chiusa da ‘L’ascesa di Skywalker’, l’ultimo capitolo della saga di Star Wars: 953mila euro in questa prima settimana per un rendita unitaria di 12,3 milioni complessivi.

Potrebbe interessarti anche —> Sara Tommasi torna in tv: l’annuncio della showgirl

Nel complesso, complice l’exploit del nuovo film Zalone, gli incassi volano oltre i 30,5 milioni. Ossia con un +22% rispetto allo scorso weekend, ma soprattutto con un roboante +74% a confronto con il primo fine settimana del 2019.