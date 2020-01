Juventus-Cagliari, Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino della sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A.

Una Juventus double face ha la meglio del Cagliari nella diciottesima giornata di Serie A. Allo Stadium i ragazzi di Sarri faticano un po’ nel primo tempo a creare gioco, con la squadra di Maran tutta sotto palla e con un Nainggolan in formato deluxe. Nella ripresa però, salgono in cattedra Ronaldo e Dybala e per i sardi non c’è nulla da fare. Il portoghese realizza una splendida tripletta (secondo gol su rigore) portandosi a casa il pallone come premio. C’è gloria anche per Higuain, subentrato nel secondo tempo, autore del momentaneo 3-0. Con questa vittoria la Juventus mantiene la vetta della classifica in attesa della sfida da Napoli e Inter di questa sera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Totti ‘contro’ Florenzi su Instagram: cosa è successo – FOTO

Juventus-Cagliari, ecco voti e highlights della sfida

Di seguito, tabellino, voti e highlights della sfida tra Juventus e Cagliari che si è conclusa proprio in questi minuti:

JUVENTUS: Szczesny 6; Cuadrado 6,5, Demiral 7, Bonucci 6,5, Alex Sandro 6; Rabiot 6, Pjanic 6,5, Matuidi 6,5 (83′ Emre Can s.v.); Ramsey 6,5 (80′ Douglas Costa 7); Ronaldo 8, Dybala 7,5 (70′ Higuain 7). All. Sarri 7

CAGLIARI: Olsen 5,5; Cacciatore 5 (61′ Faragò 5), Walukiewicz 5,5, Klavan 5,5, Pellegrini 5; Nandez 5,5, Cigarini 5 (85′ Oliva s.v.), Rog 5; Nainggolan 6,5, Joao Pedro 6; Simeone 5,5 (80′ Cerri s.v.). All. Maran 5

MARCATORI: 49′, 67′ rig., 82′ Ronaldo, 81′ Higuain

AMMONITI: 41′ Rabiot, 46′ Joao Pedro

>>> Clicca qui per vedere gli highlights in anteprima di Juventus-Cagliari >>>