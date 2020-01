Osaka, racconto da brividi alla vigilia del torneo di Brisbane. La campionessa giapponese di tennis rivela una spaventosa disavventura nei mari dei Caraibi.

Vacanza horror ai Caraibi per Naomi Osaka, campionessa giapponese di tennis nonché detentrice in carica dell’ultmissimo Australian Open. A raccontarlo è direttamente l’atleta a

alla vigilia della gara contro Maria Sakkari di domani, la quale aprirà la stagione col torneo di Brisbane.

“Ho temuto la morte”. Osaka racconta l’esperienza ai Caraibi

Tutta volpa di un giro in tavola da paddle per una visita alle Isole Turks e Caicos. “Ma a un certo punto la corrente ci ha preso e sono quasi morta”, racconta la 22enne asiatica. Eppure: “Era una bellissima giornata, vedevamo le stelle marine e improvvisamente si è agitata la marea. Sono entrata nel panico”, racconta Osaka.

“Così sono finita per cadere. Da lì ho pensato a tutti gli squali presente nei mari dei Caraibi e le ho urlato: ‘Se muoio, sarà colpa tua. Dovrai dire a mamma come sono morta davvero’. Perché ho davvero temuto di perdere la vita in quegli attimi”.

Potrebbe interessarti anche —> Meteorite a Modena, ciclista ritrova i frammenti: il racconto – FOTO

Un’esperienza traumatica che tuttavia potrà essere d’aiuto in carriera adesso. “Sto vivendo così tante cose nella mia vita… ora cerco di prendere tutto in una prospettiva differente”, conclude la campionessa. Fortunatamente, dopo aver superato il panico iniziale, le due ragazze sono riuscite a rimettersi sulle tavole e a rientrare sulla riva.