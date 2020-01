Selvaggia Lucarelli con un post su Facebook critica la scelta di alcuni vip di trascorrere le vacanze natalizie nello stesso resort alle Maldive

Chi bazzica sui social alla ricerca di storie e post di vip e altri personaggi noti al pubblico si sarà imbattuto, nel periodo natalizio, in numerose immagini provenienti dalle Maldive. Le isole dell’atollo dell’Oceano Indiano con il loro mare cristallino e i paesaggi incontaminati hanno accolto, tra gli altri, Ezio Greggio con la compagna Romina Pierdomenico, Mauro Icardi e Wanda Nara, Francesco Totti e Ilary Blasi e Pierfrancesco Favino.

Come da tradizione nell’epoca dei social, nessuno ha rinunciato a pubblicare foto e post delle vacanze per ammaliare i followers che, oltre al mare e alle spiagge, non hanno potuto non constatare la presenza, in quasi tutti gli aggiornamenti, del riferimento al resort in cui si stavano trascorrendo i giorni di relax. Un particolare quest’ultimo che non è sfuggito a Selvaggia Lucarelli, la quale, con un post su Facebook non ha riservato parole tenere nei confronti dei “maldiviani”.

Il post di Selvaggia Lucarelli

La Lucarelli ipotizza che dietro le vacanze dei Vip alle Maldive ci siano scelte o strategie di marketing. “Ecco tu sei un milionario. Tu puoi permetterti questo lusso come e quando vuoi e te lo puoi permettere nel resort che vuoi, però decidi di scroccare la vacanza in cui su un’isola 370 x 220 metri incontri Wanda Nara o Totti pure per andare a noleggiare un paio di pinne. Ora io voglio dire: almeno alle MALDIVE non hai voglia di una dimensione diversa, in cui non rischi di finire sullo sfondo di un selfie altrui mentre ti scaccoli in spiaggia”, comincia così l’affondo della Lucarelli che poi lancia un’ulteriore frecciata decisamente più “pesante” della precedente. “Siete milionari: concedetevi il lusso di comprarvi la libertà, ogni tanto, che tra 100 anni le Maldive non ci saranno più. E neanche voi. Le marchette fatele fare a quelli che devono guadagnarsi la pagnotta e per 20 euro, legittimamente, si vendono pure a Fitvia.”

Chissà se i vip presenti alle Maldive avranno letto e commentato le parole della Lucarelli. Forse sì considerando l’assidua presenza sui social…

