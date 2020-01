Continua a lavorare sul mercato l’Inter. La società nerazzurra punta al gioiello del Tottenham, che potrebbe arrivare già a gennaio

A due giornate dal termine del girone d’andata, l’Inter è al primo posto nella Serie A, a pari punti con i rivali di sempre della Juventus.

La società nerazzurra sta volando sulle ali dell’entusiasmo, e nonostante l’eliminazione in Champions, sogna in grande ed è pronta a fare un grande sforzo per rinforzare la squadra.

Il tecnico Antonio Conte ha chiesto due centrocampisti. Il primo arriverebbe dal Barcellona, parliamo di Arturo Vidal, pupillo del tecnico leccese. Mentre il secondo è uno dei pupilli del Tottenham. Andiamo a scoprire chi è.

Inter: pronto un rinforzo dal Tottenham

Così i nerazzurri stanno sondando il mercato, cercando anche dei pezzi pregiati in scadenza. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Christian Eriksen, stella danese del Tottenham ed autentico faro del club londinese.

Il centrocampista è in scadenza con gli Spurs e non sembrerebbe intenzionato a rinnovare. Su di lui c’è anche la concorrenza della Juventus, ma Conte sarebbe pronto a fare follie pur di averlo in squadra.

Così la famiglia Suning studia la soluzione più economica, per accaparrarselo a giugno senza il costo del cartellino. Conte però vorrebbe avere il danese da subito in squadra e spinge per un acquisto immediato, per rinforzare il settore di centrocampo tartassato dagli infortuni.

Vedremo se l’allenatore pugliese riuscirà a vincere il braccio di ferro con la società, ottenendo due rinforzi pregiati già durante il mercato Gennaio. Certo è che con due acquisti del genere, l’Inter può concretamente sognare di scucire lo scudetto dal petto della Vecchia Signora.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul Calciomercato, CLICCA QUI !