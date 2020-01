Bambini con pistola a Capodanno. E’ quello che è successo a Napoli, dove alcuni piccoli si sono trovati a festeggiare il nuovo anno con un’arma da fuoco nelle mani.

Sta suscitando davvero tante polemiche il video pubblicato da Teleclubitalia. Le immagini sono purtroppo tristemente chiare e non potrebbero colpire di più lo spettatore. Su un piccolo terrazzino, infatti, un uomo adulto si decide a festeggiare l’anno che arriva. Nel farlo però, non decide di utilizzare metodi convenzionali, anzi. Come se i fuochi d’artificio, quelli illegali, non fossero abbastanza pericolosi e da evitare assolutamente, l’uomo decide di sparare con una vera arma da fuoco. Il video è inequivocabile e trasuda la tristezza di un’Italia che dovrebbe farsi qualche domanda in più.

LEGGI ANCHE —> Iva per la patente di guida: è scattata dal 1° gennaio 2020

Bambini con pistola, il padre li fa sparare a Capodanno – VIDEO

Dato che non è mai bello festeggiare da solo, il padre di famiglia chiama a sé i bambini. Il protagonista del video, di origini napoletane, fa dunque esplodere dei proiettili in area ai bambini, che come lui sparano per l’anno che arriva. Un modo di festeggiare illegale ed assolutamente da condannare, cosa che in moltissimi stanno facendo. Ora potrebbero anche esserci delle sanzioni legali per il protagonista del video. Possedere un’arma da fuoco è già di per sé un grave reato. Se poi si spara e si fa sparare dei bambini con oggetti così pericolosi, allora la pena potenziale non potrà che aumentare. Il video è stato messo su Facebook, in una diretta video. Non proprio un bel modo per iniziare l’anno nuovo.

LEGGI ANCHE —> Masterchef 9, anticipazioni puntata 2 gennaio: ospiti e prove