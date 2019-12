Grave lutto nel mondo delle serie tv. E’ stato trovato senza vita il corpo di Andrew Dunbar, controfigura in Game of Thrones. L’uomo aveva 30 anni.

Grave lutto nel mondo delle serie tv, muore Andrew Dunbar nota controfigura in Game of Thrones. L’uomo infatti era la controfigura di Theon Grevjoy, che a sua volta era interpretato da Alfie Allen.

Dunbar aveva appena 30 anni, ed è stato trovato senza vita nella sua casa di Belfast. A dare per primo la notizia ci ha pensato il Belfast Live, notizia che poi è stat diffusa prima dalla stampa irlandese e poi da quella inglese.

Andrew Dunbar: vita e carriera dell’attore

L’attore proprio con il suo ruolo da controfigura in Game Of Thornes, aveva raggiunto il picco di popolarità. Ma il Trono di Spade è stato solamente l’ultimo dei suoi lavori.

Infatti Dunbar era apparso in diversi film, come: “Arrow” (2012), “Leprechaun: Origins” (2014) e “Dragged Across Concrete”. Inoltre Andrew, prima di Game Of Thrones, era apparso in serie tv come “Line of Duty” e “Derry Girls”. Uno dei suoi hobby preferiti era fare il dj, spesso Andrew si dilettava a mixare i suoi pezzi preferiti.

I suoi funerali si terranno solamente lunedì 30 dicembre, nella cittadina di Portrush nell’Iralnda del Nord, paesino in cui era nato. La messa funebre si celebrerà nella chiesa Presbiteriana di Ballywillan.

In queste ore sono numerosi i tributi e gli omaggi in sua memoria, specie quelli dai personaggi del cast del Trono di Spade.

L.P.

