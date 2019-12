WhatsApp, ecco le principali novità del 2020: l’applicazione informatica di messaggistica istantanea si aggiorna nuovamente.

WhatsApp cambia veste in vista del nuovo anno. La nota applicazione informatica di messaggistica istantanea, infatti, è pronta a presentare 5 grandi novità a pochi giorni dall’inizio del 2020 e in questo articolo proveremo ad entrare nel dettaglio di questi aggiornamenti. Un nuovo passo in avanti, dunque, per l’app creata nel 2009.

WhatsApp, le principali novità del 2020

In primis – come si vede nel video pubblicato sull’edizione online de ‘La Stampa’ – tutti gli utenti di WhatsApp potranno scansionare il codice QR per aggiungerlo all’elenco dei contatti. Inoltre, sarà presto possibile riprodurre audio dalla schermata di notifica, opzione al momento disponibile solo per i testi e non per i messaggi vocali. Attenzione, poi, alla modalità scura che permetterà a WhatsApp di tingersi di nero quando il cellulare è in procinto di scaricarsi per prolungare la durata della batteria. I messaggi potrebbero presto autodistruggersi dopo un certo periodo, proprio come accade già con Telegram, Snapchat e Signal. Infine, l’effetto Boomerang permetterà di riprodurre un video in loop, facendolo andare prima in avanti e poi indietro.

