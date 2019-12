Calciomercato Milan, il padre di Mohamed Elneny ha confermato che il calciatore a breve vestirà la maglia dei rossoneri

In prestito al Besiktas dall’Arsenal, Mohamed Elneny è da un po’ di tempo nel mirino del Milan che stavolta potrebbe davvero portarlo al Meazza. La conferma arriva direttamente dal padre che ha parlato chiaramente della questione ai microfoni di Sada Al Balad TV. “Hanno rinnovato l’interesse in mio figlio e le prossime ore potrebbe essere decisive per firmare con il Milan, il contratto è quasi ultimato, la trattativa è in fase avanzata. Al Besiktas ha fatto bene, ma vuole provare un’esperienza in campionato più prestigioso”.

Calciomercato Milan, via due centrocampisti a gennaio

Il Milan, contestualmente agli acquisti di gennaio a centrocampo, dovrà far fronte anche alle cessioni di alcune pedine. In primis ci sarebbero Franck Kessié e Lucas Paquetà. Il primo, scivolato in basso alle gerarchie con Pioli, è nel mirino di Napoli e Wolverhampton. I rossoneri vorrebbero almeno 25 milioni di euro per lasciarlo andare. Gli azzurri, prima di puntare su Kessié, faranno prima un tentativo per Torreira e Xhaka. Per quel che riguarda Paquetà, il Milan è stufo di aspettare una sua consacrazione e Leonardo, ora al Paris Saint Germain ma che lo ha portato in Europa lo scorso gennaio, potrebbe dargli un’altra opportunità in Ligue One. Il prezzo dovrebbe essere di 35 milioni di euro, all’incirca quanto speso per prenderlo dal Flamengo.

