Diletta Leotta, niente Instagram per 24 ore: il clamoroso stop di un giorno della bellissima showgirl, dal social più amato!

Diletta Leotta è una delle influencer più seguite dai fan di Instagram. Il social preferito dalle star, è una piattaforma in cui la bellissima presentatrice di Dazn, condivide quotidianamente i suoi aggiornamenti lavorativi e non.

Sia che si tratti di scatti in pose mozzafiato, o di notizie nell’ambito calcistico, Diletta si diverte a postare storie che la mostrano per quello che è, bellissima e anche molto simpatica.

I suoi 5,6 milioni di followers non perdono nemmeno un’occasione per vederla all’opera, in uno spot, o in un’intervista one to one con qualche campione del nostro calcio (vedi Cristiano Ronaldo). Considerando che ormai il profilo Facebook sembra abbandonato a se stesso, tutti i suoi sforzi social sono concentrati solo su Instagram.

Diletta Leotta, 24 ore senza Instagram: il clamoroso stop

Poche ore fa però, è arrivato un clamoroso annuncio. Diletta Leotta dovrà fare a meno per 24 ore del suo amatissimo profilo.

In realtà si tratta di una campagna promozionale per l’uscita del nuovo film della serie Jumanji. Chi di voi non ricorda la celebre pellicola del 1995 interpretata da Robin Williams e da una giovane Kirsten Dunst? Ora dopo il remake uscito nel 2017, “Jumanji, Benvenuti nella giungla“, il 25 dicembre uscirà nelle sale italiane, il terzo atto, “Jumanji, The Next Level“.

La bella Diletta, insieme ad un altro volto noto della nostra Tv, Alessandro Borghese, ne saranno i promotori sui social attraverso l’iniziativa #JumanjiChallenge. I due si scambieranno l’account Instagram nelle prossime 24 ore. Il famoso chef potrà postare solo sul profilo della Leotta e viceversa.

Quindi se troverete qualcosa di strano tra le foto condivise dalla bionda showgirl, sapete già con chi prendervela…

