Aggressione Acida a Venezia: Donna Ricoverata in Ospedale, Non in Pericolo di Vita

Una strada laterale. Una porta di casa. Un gesto che spezza la routine di un paese. A Peseggia di Scorzè, nell’area metropolitana di Venezia, la normalità ha fatto un passo indietro. E ora tutti si chiedono come si torna a respirare sereni, dopo un atto così duro da guardare in faccia.

Peseggia è un luogo di transito quieto. Case basse, cortili curati, saluti rapidi dal marciapiede. È quel tipo di frazione dove riconosci il rumore di ogni cancello. Dove certe notti bastano due passi per sentirsi al sicuro. Finché qualcosa incrina il vetro.

Qui entra in scena una donna. Non la chiameremo per nome: non serve, e non è confermato. Basta sapere che stava rientrando sotto casa dei genitori. Un rientro qualunque, in un giorno qualunque. Eppure, in un istante, tutto cambia.

Cosa sappiamo finora

Secondo le prime informazioni, c’è stata un’aggressione con l’acido. È avvenuta sotto l’abitazione di famiglia, a Peseggia di Scorzè, in provincia di Venezia. La donna è stata soccorsa e trasferita all’ospedale di Padova. Le sue condizioni sono definite stabili. Al momento, non è in pericolo di vita. Questo è il punto fermo: è viva, è assistita, è seguita da medici esperti in ustioni chimiche.

Il resto è ancora da chiarire. Motivo, dinamica precisa, identità dell’autore o degli autori: non ci sono conferme ufficiali. Le forze dell’ordine lavorano per ricostruire i minuti prima e dopo. Si cerca ogni indizio utile: testimonianze, telecamere, movimenti sospetti. Finché non arrivano riscontri, ogni dettaglio non verificato resta fuori da questa pagina.

Un’aggressione con sostanze corrosive è rara in Italia, ma non è un unicum. Il Paese conosce la ferita che lascia, anche a distanza di anni: dolore fisico, chirurgia ricostruttiva, riabilitazione. Norme più severe, dal Codice Rosso in poi, hanno irrigidito la risposta penale. L’Unione Europea ha stretto i paletti sulla vendita di alcuni acidi forti. Eppure, anche una sola bottiglia nelle mani sbagliate basta a sfregiare una vita.

Intanto, la comunità osserva. Le chat di quartiere fanno domande. C’è chi dice “non può capitare qui”. C’è chi, in silenzio, mette una luce in più sul portico. Non è curiosità morbosa. È quel bisogno istintivo di proteggere il perimetro, di dare un contorno alla paura.

Sicurezza e prevenzione: cosa fare

Davanti a un contatto con acidi, il tempo conta. Le indicazioni di primo intervento sono chiare e consolidate: Allontanarsi dalla fonte e chiamare subito il 112/118. Togliere con cautela vestiti e accessori contaminati. Sciacquare la zona colpita con acqua corrente, abbondante e a lungo. Meglio se per 20 minuti o più. Evitare rimedi improvvisati: niente creme, niente sostanze “neutralizzanti”. Proteggere occhi e bocca. Se gli occhi sono coinvolti, irrigare con acqua pulita senza strofinare.

La sicurezza non sta solo nei gesti. Sta anche nelle scelte collettive. Illuminazione delle vie, percorsi condivisi quando si rientra tardi, attenzione discreta tra vicini. Piccoli automatismi che, messi insieme, alzano l’asticella della protezione.

Questa storia, però, non è fatta solo di protocolli. È fatta di volti. Di una donna che, oggi, affronta l’ospedale e l’attesa. Di chi le vuole bene e tiene il telefono in mano, in cerca di notizie. Di una frazione che domani riprenderà a lavorare, a fare la spesa, a parlare piano. E che intanto si misura con una domanda semplice e feroce: come rimarginiamo la fiducia, quando il male ha scelto proprio la nostra via?

C’è un lampione che resta acceso un po’ più del solito, stanotte. La luce cade sull’asfalto come una promessa minima. Forse è da lì che si ricomincia: un passo dopo l’altro, finché l’ombra torna a essere solo sera. Nel frattempo, una cosa è certa e merita di essere detta ad alta voce: la donna è viva, è seguita, è oggi dichiarata non in pericolo di vita. E questo, qui e ora, è già un punto da cui ripartire.