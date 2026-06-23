Allerta Caldo Africano: Aumentano le Città in Bollino Rosso, 16 Entro Mercoledì. Attenzione agli Effetti sulla Salute

Il caldo arriva in silenzio e poi ti toglie il respiro: asfalto che vibra, serrande a metà, fontanelle assediate. L’Italia entra nei giorni più pesanti dell’estate e la soglia di attenzione sale: non è solo una questione di termometro, è una questione di corpo, ritmi, abitudini.

La nuova ondata di calore è entrata nel vivo. Il Ministero della Salute amplia l’allerta caldo su gran parte del Paese. In Lazio, tutte le città monitorate virano al bollino rosso. La fotografia è chiara: caldo intenso, duraturo, con effetti sulla salute possibili anche per chi si sente in forma.

Le strade lo raccontano meglio dei grafici. Mattina presto: il runner che di solito esce a pranzo ora sceglie l’alba. A mezzogiorno: la barista ti spinge il bicchiere d’acqua ancor prima del caffè. Pomeriggio: gli anziani si spostano al supermercato per un’ora di fresco. Sono micro-segnali che, messi in fila, dicono la stessa cosa.

Sulla carta, il bollino rosso è il livello massimo di rischio. Indica condizioni meteo che possono avere impatti sulla popolazione generale, non solo su anziani, bambini, persone fragili o lavoratori all’aperto. L’aria calda si somma all’umidità e la temperatura percepita aumenta. Il corpo suda, ma il sudore evapora peggio. Aumenta lo sforzo cardiaco. La testa pulsa. La disidratazione è dietro l’angolo.

E qui arriva il punto: secondo gli ultimi bollettini, le città in livello 3 potrebbero salire fino a 16 entro mercoledì. Non è un picco lampo. È una spinta lunga, con serate ancora calde e notti tropicali in diverse aree urbane. Nel Lazio, l’attenzione è massima in tutte le province monitorate: Roma, i centri di pianura, le vallate interne. Il messaggio degli esperti è netto: “Limitate sforzi e spostamenti nelle ore più roventi”.

Cosa vuol dire davvero “bollino rosso”

Significa che l’insieme di temperatura, umidità, ventilazione e irraggiamento solare crea condizioni stressanti per l’organismo. Il rischio riguarda colpi di calore, cali di pressione, crampi, peggioramento di patologie croniche. Non serve essere malati per star male: anche una persona sana, se corre a mezzogiorno, può andare in difficoltà. I segnali da non ignorare sono chiari: sete intensa, vertigini, nausea, pelle calda e secca, confusione. In questi casi, fermarsi subito, spostarsi all’ombra, reidratarsi. Se i sintomi non passano, chiamare i soccorsi.

Come difendersi dal caldo estremo

Idratazione costante: acqua, frutta, soluzioni reidratanti. Evita alcol e bevande molto zuccherate. Pasti leggeri: più verdura, più fibre, meno piatti elaborati. Orari furbi: sforzi fisici lontani dalla fascia 11-18. Casa fresca: tende chiuse di giorno, aria la sera. Ventilazione incrociata; se c’è il condizionatore, tienilo su temperature moderate. Corpo protetto: cappello, occhiali, creme solari. Tessuti chiari e traspiranti. Vicinanza: una telefonata agli anziani soli, un passaggio d’acqua a chi lavora al sole. Conta più di quanto sembri.

Non abbiamo ancora dati stabili sulle temperature record di questa fase per ogni città: i valori variano e gli aggiornamenti cambiano di ora in ora. I bollettini ufficiali, però, confermano l’allerta alta e invitano alla prudenza. Tutto il resto è responsabilità quotidiana.

È un’estate che chiede ritmo lento. Aprire le finestre all’alba. Scegliere l’ombra senza sentirsi codardi. Imparare a misurare il passo. In fondo, anche una città rovente ha i suoi angoli di tregua: li trovi quando ti fermi ad ascoltare il caldo, invece di sfidarlo. Tu dove cercherai il tuo?