Caso Saman Abbas: la Cassazione richiede conferma degli ergastoli, sottolineando il delitto premeditato e familiare

Una figlia che dice no, una notte di primavera, campi scuri intorno a Novellara. Il caso di Saman Abbas ha cambiato il nostro modo di guardare dentro le famiglie e dentro le leggi. Ora la palla è alla Cassazione: l’ultimo passaggio prima che la storia diventi verità giudiziaria definitiva.

Cosa c’è in gioco in Cassazione

Saman Abbas aveva 18 anni. Viveva a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. È scomparsa nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021. Secondo i giudici di merito, è stata vittima di un omicidio maturato in famiglia. La ragazza aveva rifiutato un matrimonio deciso per lei. Aveva chiesto aiuto. Aveva passato un periodo in comunità. Questi passaggi risultano agli atti dei processi.

Nel 2022 i resti sono stati ritrovati in un’area agricola vicino alle serre. L’identificazione è avvenuta con esami scientifici. In aula, i magistrati hanno ricostruito movimenti, messaggi, telecamere. Le immagini mostrano parenti diretti, di notte, con attrezzi. Gli orari coincidono con la scomparsa. Sono dettagli freddi, ma chiari.

Nei precedenti gradi di giudizio, i principali imputati hanno ricevuto il massimo della pena. La Suprema Corte ora esamina i ricorsi. Secondo la requisitoria della Procura generale, va confermato l’ergastolo. La tesi è netta: delitto premeditato e “di famiglia”. La premeditazione si legge nella preparazione, nelle chat, nei movimenti coordinati. La cornice familiare emerge dai ruoli e dalle condotte. Non ci sono, al momento, elementi nuovi noti al pubblico che smentiscano questo impianto. Eventuali ritocchi tecnici potrebbero riguardare profili secondari. Ma il cuore dell’accusa resta.

Il punto centrale è proprio qui, a metà del percorso: la Cassazione chiede di blindare l’impianto. Chiede di tenere insieme logica e prove. Chiede di chiamare il reato con il suo nome. Se la Corte accoglierà la richiesta, le sentenze diventeranno definitive. Se invece individuerà vizi, rinvierà. A oggi, non c’è una decisione depositata. È giusto dirlo con chiarezza.

Oltre l’aula: che cosa ci stiamo dicendo

C’è un’immagine che molti ricordano. Una strada di campagna quasi senza luci. Una telecamera che non giudica, ma registra. Il processo ha messo in fila fatti. Ma intorno c’è una domanda che riguarda tutti. Come si protegge una ragazza che rompe uno schema antico? Come si garantisce che la richiesta d’aiuto diventi protezione concreta?

I dati, negli ultimi anni, parlano. Le denunce per matrimoni forzati e per controllo familiare sono aumentate. Crescono anche le segnalazioni di scuole, medici, assistenti sociali. Non è allarme facile. È rilevazione paziente. Il caso di Saman ha accelerato protocolli tra Comuni, forze dell’ordine, comunità educative. Ha spinto a formare operatori. Ha dato parole a chi non ne aveva.

In questa storia non c’è folklore giudiziario. C’è un’Italia di provincia, fatta di serre, autobus all’alba, voci basse. C’è una comunità che ha cercato, per mesi, senza rumore. Ci sono ragazzi che, a scuola, hanno iniziato a chiedere: “E se toccasse a me?”. Ecco perché questa decisione finale pesa. Non solo per il diritto penale. Pesa per l’idea di casa che teniamo in testa.

Quando la Corte parlerà, chi abita quelle strade tornerà a passare lì, la sera. Forse sentirà meno buio. O forse no. Ma una domanda resterà sospesa nell’aria, sopra i filari: chi, domani, tenderà la mano alla prossima Saman prima che sia troppo tardi?