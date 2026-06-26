Il Prezzo Nascosto del PNRR: Miliardi di Interessi in Arrivo e il Futuro del Debito Italiano

Il PNRR è sembrato un paracadute. Ora, a lavori avviati, si sente il rumore del conto che arriva: interessi più alti, scadenze lunghe, scelte che pesano sul futuro di tutti.

C’è un punto che spesso non diciamo a voce alta: i soldi del PNRR non sono tutti “gratis”. Una parte importante è fatta di prestiti europei. All’inizio costavano pochissimo: tassi attorno allo 0,15%. Oggi superano il 3%. È la stessa onda che ha alzato i mutui e i BTP. E il Tesoro, infatti, ha ritoccato più volte al rialzo le previsioni di spesa per interessi. Non è un dramma, ma è una realtà da guardare dritta.

Parliamo di dimensioni: l’Italia ha in dote circa 194 miliardi di PNRR, di cui più o meno 123 miliardi in prestiti e il resto in sovvenzioni. Le sovvenzioni non aumentano il debito, i prestiti sì. La buona notizia? Anche ora che i tassi sono risaliti, il denaro dell’UE è ancora più economico dei BTP di pari durata. Un esempio semplice: se tutto il pacchetto di prestiti fosse preso a un tasso medio del 3%, il conto annuo sarebbe intorno ai 3,7 miliardi. Al 2% scenderemmo verso i 2,5 miliardi; al 3,5% saliremmo oltre i 4,3 miliardi. Un ordine di grandezza utile, non una sentenza: il costo finale dipende dai collocamenti che Bruxelles farà fino al 2026 e dalla vita media dei titoli.

Come funziona davvero il conto degli interessi

I prestiti del PNRR seguono il costo di finanziamento dell’Unione. Niente margini occulti, ma un tasso “vivo” di mercato europeo. Nel 2021 l’UE si è finanziata quasi a zero; nel 2023-2024 spesso oltre il 3%. Ogni tranche che l’Italia riceve si porta dietro il suo tasso. Così il “mix” si alza nel tempo: le prime emissioni erano economiche, le ultime meno.

C’è poi un dettaglio che fa la differenza: tempi lunghi. Il rimborso dei bond europei si spinge fino al 2058. Maturità estese e un profilo di cassa gestibile. È uno dei motivi per cui i prestiti UE restano più convenienti dei BTP, che oggi, a pari durata, costerebbero di più e con più volatilità.

Perché il picco deve ancora arrivare

Il cuore della questione sta qui. Il PNRR eroga per step, fino al 2026. Finché i fondi non sono tutti arrivati, gli interessi non “girano” a pieno regime. Vuol dire che la spesa annua per interessi salirà man mano che le tranche si accumulano. Il picco, quindi, non è oggi: arriverà quando il Piano sarà a regime e il portafoglio di prestiti avrà assunto il suo peso finale.

Proviamo a visualizzarlo. Pensate a un Comune che rifà l’illuminazione pubblica con i fondi PNRR. Le prime lampade LED si accendono nel 2023, ma l’appalto corre anche nel 2024 e nel 2025. Il risparmio energetico cresce ogni mese; anche la “fatura” degli interessi, gradualmente. Alla fine avremo strade più sicure e bollette più leggere, ma pure una rata di debito pubblico da onorare per anni.

C’è un’altra verità sobria. Senza i prestiti UE, avremmo dovuto emettere più BTP. Al tasso attuale, gli stessi 123 miliardi ci sarebbero costati, grosso modo, un miliardo in più all’anno. La scelta, quindi, è stata razionale. Ma resta un prezzo: gli interessi che non vedevamo nel 2021 oggi bussano alla porta. E bussano più forte se i ritardi nei cantieri bruciano tempo e valore.

Il punto allora non è temere il conto. È pretendere che ogni euro speso oggi pesi meno domani: progetti utili, tempi certi, manutenzione programmata. Perché se il PNRR è un ponte, che panorama vogliamo vedere quando saremo dall’altra parte?