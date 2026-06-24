Iggy Pop: l’immortale del punk che sfida la morte sul palco

Un corpo che sembra una mappa, una voce che ancora graffia, un sorriso che dice: “ho avuto una vita intera per imparare a cadere e rialzarmi”. Davanti a lui, il pubblico cerca prova che il tempo non vinca sempre. E con Iggy, di solito, non vince.

A Iggy Pop non si arriva per caso. Si arriva per una promessa: vedere l’ultimo vero animale da palco. A 79 anni, James Newell Osterberg Jr. sale ancora a petto nudo, muscoli filati e cicatrici a vista. Non fa nostalgia. Fa presente.

È nato nel 1947, Michigan, batterista degli Iguanas. Da lì il nome. Con gli Stooges accende la miccia nel 1969: The Stooges, poi Fun House, poi Raw Power. È la preistoria del punk. Niente pose, solo urgenza. Morde il microfono, si lancia, sporca il corpo di burro d’arachidi al festival di Cincinnati del 1970. Inventario di gesti che oggi chiameremmo “iconici”, allora erano solo necessità.

Negli anni Settanta cade forte. Dipendenze, ricovero, il salto nel vuoto quasi definitivo. Poi Berlino, l’amicizia con Bowie, The Idiot e Lust for Life nel 1977. “The Passenger” non invecchia mai: è la camminata di uno che ha guardato il baratro e ha deciso di restare.

Il corpo come manifesto

Iggy ha costruito un linguaggio con le ossa. Fa stage diving quando nessuno lo fa, si rotola sui vetri, si sbuccia, risorge. Non recita la parte del duro: la incarna. Nel 2016, con Post Pop Depression, raddrizza la schiena e torna a riempire teatri. Nel 2023 pubblica Every Loser con Andrew Watt, Duff McKagan e Chad Smith. Sul palco canta secco, tiene il tempo coi fianchi, governa il caos come un direttore d’orchestra maleducato. E ti viene da pensare: questo è un patto con la vita, non un trucco.

Poi, a sorpresa, l’ennesimo numero. Circola un video, una sequenza veloce, gente che urla. Sul finale di un concerto, Iggy si lascia prendere e sparire dentro una bara scenica. Lo portano via come un re dell’oltretomba, tra telefoni alti e facce incredule. Nota doverosa: al momento non ci sono dettagli ufficiali e verificabili su data e luogo dell’episodio; le immagini rimbalzano senza contesto pieno. Ma l’idea è chiara. È teatro. È un messaggio.

Quando finisce lo show

Il gesto non è morboso. È una risata contro l’ovvio. L’“immortale del punk” prende in giro la morte davanti a tutti, la usa come sipario. Da uno che ha già seppellito molte vite passate, non stupisce. I numeri gli danno ragione: mezzo secolo di dischi, tour, cadute e ritorni. Un corpo che ha fatto da manifesto e da scudo. Un’energia che non si può simulare.

Vedo quella cassa che scivola giù dal palco e penso a un trucco di magia riuscito: lo togli dallo sguardo per farlo restare nella testa. Il pubblico esce nel buio con il ronzio nelle orecchie e un dubbio dolce: e se l’eternità fosse solo continuare a desiderare un altro bis?

Forse è qui il segreto di Iggy Pop. Non finge di battere il tempo. Ci danza insieme, lo provoca, lo sfida. E ogni volta che sparisce, ci costringe a chiederci dove rinascerà. In quale club, in quale festival, in quale rito collettivo. E soprattutto: quando toccherà a noi avere il coraggio di salire senza armatura e dire al mondo, a muso duro, “sono ancora qui”?