Terremoto in Venezuela: la corsa contro il tempo tra le macerie, una donna estratta viva

Strade interrotte, sirene che si rincorrono sul mare di La Guaira, mani che scavano dove ieri c’era una casa. Nella polvere si fa spazio una notizia inattesa: la vita che resiste, oltre il fragore delle scosse.

La corsa contro il tempo

A un giorno e mezzo dal terremoto che ha colpito il Venezuela, la città costiera di La Guaira si muove come un unico organismo. I soccorritori ruotano turni corti per reggere la fatica, i vicini portano acqua e torce, i droni mappano i crolli. Le scosse di assestamento non danno tregua: rallentano gli interventi, obbligano a pause forzate, impongono prudenza. Le autorità non hanno diffuso bilanci definitivi: i dati sono in aggiornamento e i numeri, per ora, restano provvisori.

Nel rumore sordo dei martelli e delle pale, la priorità è una: trovare sacche d’aria, aprire varchi, ascoltare. Il primo obiettivo sono i “triangoli di vita” tra mobili e pareti. Si lavora con termocamere, geofoni, perfino con il silenzio assoluto per captare un respiro, un colpo. Le squadre ricordano il principio più semplice e più duro: le prime 72 ore sono il corridoio stretto in cui la speranza ha più possibilità. Oltre, ogni minuto pesa come cemento.

A metà mattina, una notizia rompe la stanchezza. Sotto i piani collassati di un edificio residenziale, una donna viene individuata e raggiunta. È viva. Si chiama Graciela Mora. Esce su una barella, cosciente, sporca di calce e di luce. Parla piano, la voce graffiata dalla polvere. Racconta di un rumore secco, di un buio pieno di odori forti, di attese contate a respiri. L’annuncio corre veloce sui telefoni, nelle chat dei quartieri, sulle radio locali: un salvataggio riuscito, quando il margine sembrava sparire.

Un territorio fragile e una comunità tenace

Qui, tra il litorale e la montagna, la memoria è corta e lunga insieme. Corta, perché l’emergenza impone di pensare all’ora successiva. Lunga, perché questa costa conosce il rischio: la faglia caraibica, i quartieri addossati al pendio, le cicatrici lasciate da eventi passati. La lezione è sempre la stessa e non è mai identica: edifici più sicuri, vie di fuga libere, piani familiari di emergenza. Piccole abitudini che fanno la differenza quando la terra si muove.

Intanto si contano i danni: crepe profonde su palazzi di media altezza, cornicioni pericolanti, servizi interrotti a macchia di leopardo. L’energia elettrica torna a singhiozzo, l’acqua arriva a orari variabili, il porto lavora per garantire corridoi di approvvigionamento. Le scuole aprono come punti di raccolta, le chiese distribuiscono pasti, i medici allestiscono ambulatori mobili. Nulla di spettacolare: solo organizzazione e ostinazione.

Chi guarda da lontano rischia di misurare tutto in cifre. Ma i dati servono se raccontano le vite dentro quei numeri: la pensionata che custodisce i documenti in una busta ermetica, il tassista che ha trasformato l’auto in navetta, la maestra che scrive gli orari degli aftershock su un quaderno a quadretti per spiegare ai bambini che cosa sta succedendo. Piccoli gesti che tengono insieme i giorni.

Non sappiamo ancora quante storie come quella di Graciela aspettano sotto le macerie. Sappiamo però che ogni salvataggio cambia l’aria: apre spazio, fa alzare gli occhi. È un promemoria semplice, quasi testardo. In mezzo al crollo, c’è un filo che regge. Basterà seguirlo, anche quando si affievolisce, per ritrovare l’uscita?