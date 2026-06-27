Terremoto in Venezuela: la corsa contro il tempo tra le macerie, una donna estratta viva

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Strade interrotte, sirene che si rincorrono sul mare di La Guaira, mani che scavano dove ieri c’era una casa. Nella polvere si fa spazio una notizia inattesa: la vita che resiste, oltre il fragore delle scosse.

La corsa contro il tempo

A un giorno e mezzo dal terremoto che ha colpito il Venezuela, la città costiera di La Guaira si muove come un unico organismo. I soccorritori ruotano turni corti per reggere la fatica, i vicini portano acqua e torce, i droni mappano i crolli. Le scosse di assestamento non danno tregua: rallentano gli interventi, obbligano a pause forzate, impongono prudenza. Le autorità non hanno diffuso bilanci definitivi: i dati sono in aggiornamento e i numeri, per ora, restano provvisori.

Nel rumore sordo dei martelli e delle pale, la priorità è una: trovare sacche d’aria, aprire varchi, ascoltare. Il primo obiettivo sono i “triangoli di vita” tra mobili e pareti. Si lavora con termocamere, geofoni, perfino con il silenzio assoluto per captare un respiro, un colpo. Le squadre ricordano il principio più semplice e più duro: le prime 72 ore sono il corridoio stretto in cui la speranza ha più possibilità. Oltre, ogni minuto pesa come cemento.

A metà mattina, una notizia rompe la stanchezza. Sotto i piani collassati di un edificio residenziale, una donna viene individuata e raggiunta. È viva. Si chiama Graciela Mora. Esce su una barella, cosciente, sporca di calce e di luce. Parla piano, la voce graffiata dalla polvere. Racconta di un rumore secco, di un buio pieno di odori forti, di attese contate a respiri. L’annuncio corre veloce sui telefoni, nelle chat dei quartieri, sulle radio locali: un salvataggio riuscito, quando il margine sembrava sparire.

Un territorio fragile e una comunità tenace

Qui, tra il litorale e la montagna, la memoria è corta e lunga insieme. Corta, perché l’emergenza impone di pensare all’ora successiva. Lunga, perché questa costa conosce il rischio: la faglia caraibica, i quartieri addossati al pendio, le cicatrici lasciate da eventi passati. La lezione è sempre la stessa e non è mai identica: edifici più sicuri, vie di fuga libere, piani familiari di emergenza. Piccole abitudini che fanno la differenza quando la terra si muove.

Intanto si contano i danni: crepe profonde su palazzi di media altezza, cornicioni pericolanti, servizi interrotti a macchia di leopardo. L’energia elettrica torna a singhiozzo, l’acqua arriva a orari variabili, il porto lavora per garantire corridoi di approvvigionamento. Le scuole aprono come punti di raccolta, le chiese distribuiscono pasti, i medici allestiscono ambulatori mobili. Nulla di spettacolare: solo organizzazione e ostinazione.

Chi guarda da lontano rischia di misurare tutto in cifre. Ma i dati servono se raccontano le vite dentro quei numeri: la pensionata che custodisce i documenti in una busta ermetica, il tassista che ha trasformato l’auto in navetta, la maestra che scrive gli orari degli aftershock su un quaderno a quadretti per spiegare ai bambini che cosa sta succedendo. Piccoli gesti che tengono insieme i giorni.

Non sappiamo ancora quante storie come quella di Graciela aspettano sotto le macerie. Sappiamo però che ogni salvataggio cambia l’aria: apre spazio, fa alzare gli occhi. È un promemoria semplice, quasi testardo. In mezzo al crollo, c’è un filo che regge. Basterà seguirlo, anche quando si affievolisce, per ritrovare l’uscita?

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