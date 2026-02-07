Il passo indietro di Joe Biden, il sostegno a Kamala Harris: la corsa ad ostacoli dei democratici alla Casa Bianca

Dopo settimane di polemiche, ma in anticipo rispetto alle previsioni, Joe Biden ha rinunciato alla nuova corsa alla Casa Bianca.

L’attuale presidente degli Stati Uniti ha annunciato il suo ritiro dalla campagna presidenziale nelle scorse ore. Biden ha lanciato la candidatura alle elezioni di novembre della sua vice, Kamala Harris, che si è detta “onorata”. L’investitura ufficiale di Harris, però, non è scontata. 60 anni, nata a Oakland, in California, ha già ricevuto l’appoggio di numerosi governatori. Inoltre è stato registrato già un boom di donazioni pari a 46,7 milioni di dollari.

Non tutti i leader del partito sembrano però convinti della scelta di Harris. Barack Obama si è mostrato favorevole a un processo di primarie aperte nella convention di agosto a Chicago. I democratici dunque potrebbero optare per le primarie, il che significherebbe per Harris “scontrarsi” all’interno del partito con esponenti che potrebbero essere scelti come vicepresidenti in questa fase.

A proporre la propria candidatura, tra gli altri, anche Robert F. Kennedy Jr, che ha invitato elettori a unirsi e si è detto “l’unico candidato che può battere Donald Trump”. Tornando alla decisione di Biden, quest’ultimo ha detto agli americani che “È stato il più grande onore della mia vita servire come vostro presidente. E mentre era mia intenzione cercare la rielezione credo che sia nell’interesse del mio partito e del Paese che io mi dimetta”.

L’inquilino della Casa Bianca ha anche detto di volersi concentrare sull’adempimento dei suoi doveri di presidente per il resto del mandato. In molti hanno auspicato che Biden lasci anche la carica di presidente prima del termine. Da quando ha perso il duello in tv contro il candidato repubblicano Donald Trump, non c’è più stata pace per Biden, costretto a difendersi dagli attacchi e dalle pressioni affinché abbandonasse la nuova corsa alla Casa Bianca.

Kamala Harris: “Batterò Trump”

Le gaffe, la poca lucidità, la positività al Covid che lo hanno costretto a fermare la campagna hanno rappresentato le gocce che hanno fatto traboccare il vaso. Biden ha comunque aperto la strada ad Harris per diventare la prima presidente donna e di colore. “Mi guadagnerò la nomination e batterò Trump”, ha assicura Harris. Secondo molti Kamala Harris non ha brillato nei panni di vice. Laureata alla prestigiosa università Howard, prima di conquistare un seggio al Senato nel 2016 è stata procuratrice di San Francisco, quindi della California. Come senatrice, Harris ha subito dichiarato guerra a Donald Trump.

Collezionista di sneaker Converse, Harris si sveglia di solito alle 6 del mattino e si allena per mezz’ora. Il suo motto è un monito che la madre le rivolgeva quando era ragazzina: “Potrai essere la prima, ma assicurati di non essere l’ultima“. Da allora Harris di tabù ne ha infranti molti, aprendo la strada e diventando un modello per molte donne.