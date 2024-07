Joe Biden ha il Covid, i democratici Usa attendono il passo indietro: “Kamala può farcela?”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto di “stare bene” dopo essere risultato positivo al Covid.

L’annuncio, però, rischia di alimentare ulteriormente le preoccupazioni sulla sua età e sulla sua salute che hanno già spinto a chiedere il suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca. Le elezioni presidenziali di novembre si avvicinano ed il suo rivale Donald Trump è appena stato designato dal Congresso dei Repubblicani. La sicurezza di Biden sembrerebbe traballare nelle ultime ore.

Da un lato è sicuro che la competizione con Trump è “sostanzialmente pari” ed in un messaggio recapitato ai leader democratici di Camera e Senato, rispettivamente Hakeem Jeffries e Chuck Schumer, ha detto: “Sono il candidato e prevedo di vincere”. Dall’altro, però, alla domanda su cosa potrebbe fargli pensare di gettare la spugna, ha risposto: “Se avessi un problema medico che si manifestasse, se alcuni medici venissero a trovarmi e dicessero: ‘Lei ha un tale e tale problema’”.

Non solo. Joe Biden si starebbe mostrando più “ricettivo” di fronte alle discussioni in atto sul suo futuro riguardanti un suo possibile passo indietro nella corsa alla Casa Bianca. Secondo la Cnn il presidente sta chiedendo ai suoi consiglieri se ritengono che “Kamala Harris possa vincere le elezioni”. È di fatto la prima volta che Biden apre la porta all’idea di abbandonare la campagna elettorale. A favore della sua vice, Harris appunto.

L’annuncio del suo contagio da Covid-19 arriva in un momento in cui la sopravvivenza politica di Joe Biden è in gioco dopo la sua disastrosa performance di fine giugno nel dibattito con Donald Trump, che ha sollevato un’ondata di domande sulle sue capacità fisiche e mentali. La Casa Bianca ha dichiarato oggi in un comunicato che il presidente è “completamente vaccinato” e che “continuerà a svolgere appieno i suoi compiti” durante il periodo di detenzione.

Joe Biden, il colloquio con Nancy Pelosi

L’ex presidente della Camera Nancy Pelosi ha detto in privato al presidente Joe Biden in una recente conversazione che i sondaggi mostrano come il presidente non possa sconfiggere Donald Trump e che Biden potrebbe distruggere le possibilità dei democratici di vincere la Camera a novembre se continua a cercare un secondo mandato.

Il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates, interpellato per un commento, non ha fornito ulteriori dettagli sulla telefonata. “Il presidente Biden è il candidato del partito. Ha intenzione di vincere e non vede l’ora di lavorare con i democratici del Congresso per approvare la sua agenda di 100 giorni per aiutare le famiglie che lavorano”, ha detto Bates. Intanto Biden è tornato a chiedere il sostegno dell’elettorato afroamericano. L’inquilino della Casa Bianca ha sostenuto che la sua amministrazione abbia prodotto risultati concreti per la comunità afroamericana.