“Survivor” Donald Trump è ufficialmente il candidato repubblicano alla Casa Bianca

Alla Convention Repubblicana a Milwaukee Donald Trump è stato designato come candidato. Il suo vice sarà James David Vance.

Orecchio destro fasciato, trionfale ed emozionato: si è mostrato così Donald Trump alla Convention Repubblicana a Milwaukee, due giorni dopo essere sopravvissuto all’attentato di Butler, in Pennsylvania. L’apparizione di Trump è avvenuta poche ore dopo che i delegati lo hanno nominato candidato alla Casa Bianca ed hanno accolto il senatore dell’Ohio Jd Vance come suo vice.

“Dobbiamo unirci come partito e come nazione. – ha dichiarato il presidente del Partito Repubblicano Michael Whatley – Dobbiamo mostrare la stessa forza e la stessa resilienza del presidente Trump e guidare questa nazione verso un futuro migliore“. L’ex presidente è stato accolto come un eroe. Alcuni delegati hanno intonato “Fight, fight, fght“, le stesse parole gridate da Trump alla folla mentre i servizi segreti lo accompagnavano fuori dal palco di Butler, con il pugno alzato e il volto insanguinato.

Trump non ha parlato alla platea di Milwaukee in quanto il suo discorso di accettazione della candidatura è previsto per giovedì, ma ha sorriso in silenzio. Infine si è unito al suo compagno di corsa appena annunciato, il senatore Vance, per ascoltare i restanti discorsi della serata. “Joe Biden ha reso più difficile la vittoria di Israele – ha affermato Vance – che deve porre fine alla guerra a Gaza il più rapidamente possibile”.

Elon Musk, intanto, sarebbe pronto a donare circa 45 milioni di dollari al mese a un gruppo di sostegno alla campagna presidenziale di Donald Trump. Si tratterebbe di “America Pac”, un comitato di azione politica creato a maggio. Non può finanziare direttamente un candidato ma è autorizzato dalla legge a svolgere azioni di sostegno, come campagne pubblicitarie o attività sul campo.

Proseguono anche le indagini sull’attentato a Donald Trump

Proseguono anche le indagini sull’attentato. Gli investigatori stanno ancora tentando di chiarire il movente del tentativo di assassinio da parte del giovane, che non aveva alcun precedente penale. I federali hanno ottenuto l’accesso ai contenuti del telefono cellulare di Thomas Matthew Crooks, il 20enne che sabato scorso ha attentato alla vita di Donald Trump. Non è ancora chiaro se il gesto abbia avuto motivazioni politiche.

Anche il candidato democratico Joe Biden è tornato a parlare in un’intervista nelle ultime ore. L’obiettivo è placare i crescenti timori sull’età e sul suo stato mentale ma anche fare il punto in merito a quanto è accaduto al suo avversario politico. “Ho sbagliato a definire bersaglio il mio rivale. – ha detto il presidente – Intendevo concentrarmi su di lui, concentrarmi su quello che sta facendo”. Biden ha assicurato che parteciperà al secondo dibattito di settembre ed ha difeso la sua “acutezza mentale”.